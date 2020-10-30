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Zamora - Benavente

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ZAMORA

    Agenda deportiva

    Difícil encuentro en Ferrol del Zamora.El Zamarat necesita ganar al Islas Canarias

    Agenda deportiva

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:49

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    RACING CLUB FERROL- ZAMORA (Domingo 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    DINAMO GUADALAJARA- C.D. AMIGOS DEL DUERO (Domingo 12.00 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    SANTIAGO FUTSAL-ATLÉTICO BTE F.S.(APLAZADO)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    C.B. ZAMORA -GRUPO ALEGA CANTABRIA (Domingo 18.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    NISSAN GRUPO DE SANTIAGO-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA

    RURAL (Sabado 18.45 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ZAMARAT-C.B.ISLAS CANARIAS(Sábado 18.00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA- IKASA MADRIDBALONMANO BOADILLA (Domingo 12.30 horas)

    Radio en directo COPE
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    Directo Herrera en COPE

    Herrera en COPE

    Con Carlos Herrera

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