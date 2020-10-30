Agenda deportiva

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
RACING CLUB FERROL- ZAMORA (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
DINAMO GUADALAJARA- C.D. AMIGOS DEL DUERO (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
SANTIAGO FUTSAL-ATLÉTICO BTE F.S.(APLAZADO)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
C.B. ZAMORA -GRUPO ALEGA CANTABRIA (Domingo 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
NISSAN GRUPO DE SANTIAGO-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA
RURAL (Sabado 18.45 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ZAMARAT-C.B.ISLAS CANARIAS(Sábado 18.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA- IKASA MADRIDBALONMANO BOADILLA (Domingo 12.30 horas)