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Zamora - Benavente

1269 OM - 94.9 FM

ZAMORA

    Agenda Deportiva

    El Zamora recibe al Guijuelo.El Zamarat d ebe ganar ante el IDK

    Ruta de la Plata

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:48

    AGENDA DEPORTIVA………………….24-25 OCTUBRE.2020

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    ZAMORA C.F.- C.D GUIJUELO (Domingo 17.30 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. AMIGOS DEL DUERO- TORRELODONES (Sábado 17.00 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    ATLÉTICO BTE F.S.-CIUDAD DE MOSTOLES “A” (Sábado 19.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    CLAVIJO C.B. -C.B. ZAMORA(Domingo 19.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ZAMARAT-IDK (Sábado 20,00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    TRAPAGARÁN- BALONMANO ZAMORA (Sábado 18.50 horas)

    Radio en directo COPE
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