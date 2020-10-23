AGENDA DEPORTIVA………………….24-25 OCTUBRE.2020
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
ZAMORA C.F.- C.D GUIJUELO (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. AMIGOS DEL DUERO- TORRELODONES (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S.-CIUDAD DE MOSTOLES “A” (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
CLAVIJO C.B. -C.B. ZAMORA(Domingo 19.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ZAMARAT-IDK (Sábado 20,00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
TRAPAGARÁN- BALONMANO ZAMORA (Sábado 18.50 horas)