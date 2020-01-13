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Zamora

105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    Agenda Deportiva

    Resultados

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:47

    AGENDA DEPORTIVA………………….11-12 EN.20

    FÚTBOL COPE DEL REY SEGUNDA RONDA

    ZAMORA C.F. 0 R.C .D. MALLORCA 1

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. BEJAR 1 C .D. VILLARALBO 0

    C .D. BENAVENTE 4 C.D. LAGUNA 0

    C. D. BOVEDANA 3 CIUDAD RODRIGO 1

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. “B” 2 C.D. UNIONISTAS SALAMANCA 6

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 1 C.D. LA AMISTAD 2

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    C.D. SAN JOSÉ 1 AMIGOS DEL DUERO 1

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    C.D. MONTERESMA 4 AMIGOS DEL DUERO B 0

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    F.S. BOAL 6 ATLÉTICO BENAVENTE 8

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO EN LA COMPETICIÓN)

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS

    VALLADOLID SPORT SALA 5 RIVER ZAMORA F.S. 3

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    C.B. MARBELLA 85 BALONCESTO ZAMORA 53

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    KFC CULLEDERO 83 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 80

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    C.D.ZAMARAT 73 ENSINO 79

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA - BARCELONA B (APLAZADO )

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