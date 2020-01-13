Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
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Actualizado 14:47
AGENDA DEPORTIVA………………….11-12 EN.20
FÚTBOL COPE DEL REY SEGUNDA RONDA
ZAMORA C.F. 0 R.C .D. MALLORCA 1
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. BEJAR 1 C .D. VILLARALBO 0
C .D. BENAVENTE 4 C.D. LAGUNA 0
C. D. BOVEDANA 3 CIUDAD RODRIGO 1
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. “B” 2 C.D. UNIONISTAS SALAMANCA 6
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 1 C.D. LA AMISTAD 2
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
C.D. SAN JOSÉ 1 AMIGOS DEL DUERO 1
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
C.D. MONTERESMA 4 AMIGOS DEL DUERO B 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
F.S. BOAL 6 ATLÉTICO BENAVENTE 8
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO EN LA COMPETICIÓN)
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS
VALLADOLID SPORT SALA 5 RIVER ZAMORA F.S. 3
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
C.B. MARBELLA 85 BALONCESTO ZAMORA 53
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
KFC CULLEDERO 83 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 80
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
C.D.ZAMARAT 73 ENSINO 79
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA - BARCELONA B (APLAZADO )