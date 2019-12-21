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Zamora

105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    Agenda deportiva

    Intenso sábado de partidos en distintas competiciones

    CIUDAD DEPORTIVA

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 20 dic 2019

    FUTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ATLÉTICO TORDESILLAS-ZAMORA C.F (Sábado 16.30 horas)

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. VILLARALBO -C.D. UNIV. VALLADOLID (Sábado 16.30 horas)

    C.D. RIBERT- C .D. BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)

    BETIS C.F.-C. D. BOVEDANA (Sábado 16.00 horas)

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL (DESCANSO)

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL (DESCANSO)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO )

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ATLÉTICO BENAVENTE -PIZARRAS TRES CUÑADOS (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO)

    C.D. INTERSALA ZAMORA- C.D. TIERNO GALVÁN F.S (Sábado 17.00 horas)

    C.D. MEDINENSE- F.S ZAMORA (Domingo 18.30 horas)

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO)

    C.D. INTER SALA – RIVER ZAMORA F.S (Sábado 16.30 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    C.B. TIZONA- C.B. ZAMORA (Sábado 20.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    VIRGEN DE LA CONCHA- OBRADOIRO (Sábado 19.30 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    VALENCIA B.C-C.D ZAMARAT (Sábado 19.00 horas)

    BALONMANO COPA DEL REY

    B.M. BENIDORM-B.M. ZAMORA(Sábado 18.00 horas)

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