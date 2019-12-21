Agenda deportiva

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
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Actualizado 20 dic 2019
FUTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO TORDESILLAS-ZAMORA C.F (Sábado 16.30 horas)
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. VILLARALBO -C.D. UNIV. VALLADOLID (Sábado 16.30 horas)
C.D. RIBERT- C .D. BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)
BETIS C.F.-C. D. BOVEDANA (Sábado 16.00 horas)
FUTBOL REGIONAL JUVENIL (DESCANSO)
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL (DESCANSO)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO )
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ATLÉTICO BENAVENTE -PIZARRAS TRES CUÑADOS (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO)
C.D. INTERSALA ZAMORA- C.D. TIERNO GALVÁN F.S (Sábado 17.00 horas)
C.D. MEDINENSE- F.S ZAMORA (Domingo 18.30 horas)
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO)
C.D. INTER SALA – RIVER ZAMORA F.S (Sábado 16.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
C.B. TIZONA- C.B. ZAMORA (Sábado 20.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
VIRGEN DE LA CONCHA- OBRADOIRO (Sábado 19.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
VALENCIA B.C-C.D ZAMARAT (Sábado 19.00 horas)
BALONMANO COPA DEL REY
B.M. BENIDORM-B.M. ZAMORA(Sábado 18.00 horas)