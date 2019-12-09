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Zamora

105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    Agenda deportiva

    Victoria Balsámica del Zamarat

    zamarat

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:17

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. LAGUNA 2 C .D. VILLARALBO 1

    C.D. HERGAR 1 C .D. BENAVENTE 1

    C. D. BOVEDANA 2 C.D. FABERO 0

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. “B” 1 C.D. LEONESA “B” 1

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 1 C.D. LEONESA 1

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO )

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ATLÉTICO BENAVENTE 9 UNIV. DE VALLADOLID 1

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO)

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    C.D. ESTELA CANTABRIA 90 BALONCESTO ZAMORA 74

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA(DESCANSO)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    BEMBIBRE 54 ZAMARAT 67

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ANTEQUERA 25 BALONMANO ZAMORA 16

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