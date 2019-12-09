Agenda deportiva

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 12:17
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. LAGUNA 2 C .D. VILLARALBO 1
C.D. HERGAR 1 C .D. BENAVENTE 1
C. D. BOVEDANA 2 C.D. FABERO 0
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. “B” 1 C.D. LEONESA “B” 1
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 1 C.D. LEONESA 1
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO )
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ATLÉTICO BENAVENTE 9 UNIV. DE VALLADOLID 1
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO)
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
C.D. ESTELA CANTABRIA 90 BALONCESTO ZAMORA 74
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA(DESCANSO)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
BEMBIBRE 54 ZAMARAT 67
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ANTEQUERA 25 BALONMANO ZAMORA 16