Agenda deportiva

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Sábado, 19 de octubre 2019
Escuchar las horas completas
Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 18 oct 2019
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
C.D LA VIRGEN DEL CAMINO-ZAMORA C.F. (Sábado 17.00 horas)
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. VILLARALBO-S.D. PONFERRADINA B (Sábado 17.15 horas)
C .D. BENAVENTE -C.D. NAVEGA (Sábado 17.00 horas)
C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.00 horas)
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
PUENTE CASTRO B- ZAMORA C.F. B (Domingo 11.00 horas)
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
PUENTE CASTRO- ZAMORA (Domingo 12.15 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
SANTA MARTA DE TORMES- AMIGOS DEL DUERO (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
C.D. RIBERT-AMIGOS DEL DUERO B (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
VENTORRILLO F.S.-ATLÉTICO BENAVENTE (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
F.S. ZAMORA-TIERNO GALVÁN (Sábado 18.00 horas)
RACING CUELLAR- INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA -C.B. MARBELLA (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D. VIRGEN DE LA CONCHA-BASKET LEÓN (Domingo 17.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA -BALONMANO BORDILS (Sábado 20.00 horas)
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
C.D LA VIRGEN DEL CAMINO-ZAMORA C.F. (Sábado 17.00 horas)
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. VILLARALBO-S.D. PONFERRADINA B (Sábado 17.15 horas)
C .D. BENAVENTE -C.D. NAVEGA (Sábado 17.00 horas)
C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.00 horas)
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
PUENTE CASTRO B- ZAMORA C.F. B (Domingo 11.00 horas)
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
PUENTE CASTRO- ZAMORA (Domingo 12.15 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
SANTA MARTA DE TORMES- AMIGOS DEL DUERO (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
C.D. RIBERT-AMIGOS DEL DUERO B (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
VENTORRILLO F.S.-ATLÉTICO BENAVENTE (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
F.S. ZAMORA-TIERNO GALVÁN (Sábado 18.00 horas)
RACING CUELLAR- INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA -C.B. MARBELLA (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D. VIRGEN DE LA CONCHA-BASKET LEÓN (Domingo 17.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
CAMPUS PROMETE- ZAMARAT (Viernes 20.45 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA -BALONMANO BORDILS (Sábado 20.00 horas)
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