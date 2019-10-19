Agenda deportiva

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 18 oct 2019

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    C.D LA VIRGEN DEL CAMINO-ZAMORA C.F. (Sábado 17.00 horas)

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. VILLARALBO-S.D. PONFERRADINA B (Sábado 17.15 horas)

    C .D. BENAVENTE -C.D. NAVEGA (Sábado 17.00 horas)

    C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.00 horas)

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    PUENTE CASTRO B- ZAMORA C.F. B (Domingo 11.00 horas)

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    PUENTE CASTRO- ZAMORA (Domingo 12.15 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    SANTA MARTA DE TORMES- AMIGOS DEL DUERO (Domingo 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    C.D. RIBERT-AMIGOS DEL DUERO B (Sábado 18.30 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    VENTORRILLO F.S.-ATLÉTICO BENAVENTE (Sábado 18.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    F.S. ZAMORA-TIERNO GALVÁN (Sábado 18.00 horas)

    RACING CUELLAR- INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA -C.B. MARBELLA (Sábado 17.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D. VIRGEN DE LA CONCHA-BASKET LEÓN (Domingo 17.00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA -BALONMANO BORDILS (Sábado 20.00 horas)

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    C.D LA VIRGEN DEL CAMINO-ZAMORA C.F. (Sábado 17.00 horas)

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. VILLARALBO-S.D. PONFERRADINA B (Sábado 17.15 horas)

    C .D. BENAVENTE -C.D. NAVEGA (Sábado 17.00 horas)

    C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.00 horas)

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    PUENTE CASTRO B- ZAMORA C.F. B (Domingo 11.00 horas)

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    PUENTE CASTRO- ZAMORA (Domingo 12.15 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    SANTA MARTA DE TORMES- AMIGOS DEL DUERO (Domingo 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    C.D. RIBERT-AMIGOS DEL DUERO B (Sábado 18.30 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    VENTORRILLO F.S.-ATLÉTICO BENAVENTE (Sábado 18.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    F.S. ZAMORA-TIERNO GALVÁN (Sábado 18.00 horas)

    RACING CUELLAR- INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA -C.B. MARBELLA (Sábado 17.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D. VIRGEN DE LA CONCHA-BASKET LEÓN (Domingo 17.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    CAMPUS PROMETE- ZAMARAT (Viernes 20.45 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA -BALONMANO BORDILS (Sábado 20.00 horas)

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