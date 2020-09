El aforo máximo del Ángel Nieto será de 500 personas y de 1.000 en el Ruta de la Plata

La Concejalía de Deportes ha aprobado un nuevo protocolo con las normas de prevención y seguridad en la utilización de las instalaciones deportivas municipales, que ha sido ratificado hoy mismo por el concejal de Deportes, Manuel Alexander Alonso, y en los próximo días se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor. El documento amplía las medidas hasta ahora vigentes con nuevas normas establecidas a nivel general por instancias superiores, como la Junta de Castilla y León o el Consejo Superior de Deportes, y otras de carácter más particular, como la ampliación de horarios de uso en algunas de las instalaciones.

Entre los aspectos más relevantes el concejal de Deportes destacó lo relativo a los aforos, ya que es algo que afecta tanto a los clubes y deportistas como a los aficionados y espectadores. Así, el aforo máximo en el pabellón Angel Nieto será de 500 espectadores y de 1.000 en el estadio Ruta de la Plata, para los que es obligatorio el uso de mascarilla, mantener la distancia con los otros espectadores y deberán permanecer en el mismo asiento durante todo el partido. En cuanto a la utilización de las instalaciones la ocupación máxima permitida será de 70 personas en la piscina sindical, 50 en la de los Almendros; 30 en los pabellones, gimnasios o la sala polivalente; 20 en la sala de boulder, pistas polideportivas de los barrios y pistas de skate; 16 en la pista de atletismo; y 11 en la sala de psicomotricidad. También se limita el uso de los despachos de los clubes y federaciones que no podrán albergar a más de 3 personas simultáneamente.

No estará permitido el acceso al os niños en fase de educación infantil (hasta 6 años), y los de primaria siempre que tengan capacidad para cambiarse solos y siempre que pertenezcan a la misma aula, como parte del denominado "grupo burbuja". Ante algunos de los abusos más detectados el concejal de Deportes destaca de forma especial que en las pistas deportivas de los barrios está absolutamente prohibido el deporte colectivo de contacto y que la pista de skate no es un parque infantil, "por lo que sería triste tener que tomar medidas como el cierre de esas instalaciones", anunció el concejal, quien recuerda además que el incumplimiento de las normas conllevará la expulsión inmediata de los infractores y una sanción de quince días sin poder acceder de nuevo a las instalaciones. En este sentido Alonso informó que ya se han producido casos en los campos de Valorio y en la propia Ciudad Deportiva. Y en el caso de los despachos federativos y de clubes el incumplimiento conllevaría la rescisión de la concesión

Respecto a los entrenamientos el concejal de Deportes dijo que todos los participantes están obligados a cumplir las normas de seguridad y control de acceso, incluido el uso de mascarilla hasta el momento de realizar la actividad; que no se permitirán acompañantes excepto en el caso de personas con movilidad reducida, o que está prohibido quedarse fuera de la hora de uso o utilizar una pista no reservada. Y sobre las competiciones deportivas recordó que solamente está permitidas a los equipos profesionales y que la aportación de material la debe realizar exclusivamente el equipo local. Y en cuanto a la reserva y el pago de las instalaciones dijo que no se hará reserva de manera presencial sino que todas deben efectuarse online a través de la plataforma del sistema de cita para servicios y reservas de instalaciones Ayuntamiento lineazamora.es y que la venta será para la entrada inmediata a la instalación.