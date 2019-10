El Administrador Diocesano aboga por "buscar la normalidad y naturalidad en las relaciones"

Un deseo que el propio Matías Sampedro ha asegurado que choca con la realidad, dado que lo más probable es que el nombramiento del nuevo obispo se retrase varios meses.

Como el propio administrador diocesano ha explicado, el mismo proceso de elección del obispo se ve entorpecido en un comienzo con la ausencia del Nuncio Apostólico, que fue nombrado hace dos días y que permanecerá en Roma al menos dos meses. En diciembre, el nuevo Nuncio tendrá que “ponerse al día” de la realidad de la Iglesia española y afrontar, entre otros muchos asuntos, las designaciones de los obispos para las diócesis vacantes, que en estos momentos son seis en toda España. Tras la selección de tres candidatos entre todos los sacerdotes posibles, las propuestas deben ir a Roma donde el PP procederá a la elección de los nuevos obispos. Un proceso largo y complejo que se prolongará al menos hasta principios de próximo año.

Mientras se produce la designación del nuevo obispo, Matías Sampedro ha destacado varios retos :

Conservar el fuerte sentimiento religioso de nuestras gentes, la vivencia de lo religioso tiene mucho que decir en nuestra sociedad zamorana: celebraciones dominicales (celebrantes de la palabra) catequesis bien organizada, una Cáritas con una gran amplitud de programas y respuestas a tantas situaciones de necesidad (mundo de los excluidos, de los tocados por la marginación, de los ancianos,…). Las cofradías y hermandades, el patrimonio cultural, la presencia de la iglesia en los lugares más recónditos.

Promocionar la corresponsabilidad en la misión y favorecer una mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Formación.

Ante esta nueva etapa en espera de Obispo,el Administrador Diocesano de Zamora destacó la búsqueda de la normalidad de vida y naturalidad en las relaciones,tanto hacia dentro,como hacia fuera.!Que no miremos para atrás!Que el pasado no sea la referencia,que el presente no lo demos por bueno y que el futuro,con un nuevo obispo,sea el horizonte hacia donde caminemos con toda la confianza puesta en el Espíritu,que guía a la Iglesia.