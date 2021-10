La N 122 convertida en A11 ¿Tocará esta vez? ¿habrá presupuesto? ¿se ejecutará el presupuesto?

En los últimos meses, cada día 11 los colectivos de la España recuerdan que está infraestructura es absolutamente necesaria tanto para Castilla y León como para la provincia de Zamora









Como cada 11 de mes diversos colectivos sociales de Castilla y León de las 4 provincias afectadas por la no conversión de la Nacional 122 en autovía, hicieron visible esta histórica reivindicación que es fundamental





En esta ocasión , señala la Coordinadora Rural de Zamora ,que forma parte de la España Vaciada ,”son fechas muy relevantes para la reivindicación ya que están a punto de hacerse públicos los detalles de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Es decir, unos días de saber si este año nos va a tocar una pequeña parte de esos presupuestos para que se puedan empezar o continuar muchos de los tramos pendientes de convertir en autovía de nuestra comunidad”.

En el caso de Zamora, es el momento de constatar si habrá presupuesto para poder empezar con alguno de los cuatro tramos que están pendientes de iniciarse desde Zamora capital hasta la frontera con Portugal en San Martín del Pedroso.

Están pendientes de iniciarse y no será porque no se lleva tiempo planteándose, pues ya en 2005 se “presupuestó” dinero para ellos,recuerda el colectivo. Y no será por qué no hay motivos para que se inicie y se acabe de una vez por todas: “la alta siniestralidad, que se trate de una infraestructura vertebradora de nuestro territorio o el hecho de hace años Portugal conectara Oporto con la frontera a alta velocidad generándonos un cuello de botella debería haber abochornado a los responsables de los distintos gobiernos de España que se quedaron de brazos cruzados dejando incluso caducar las declaraciones de impacto ambiental. Están pendientes de iniciarse y no será porque no llevemos tiempo reclamándolo desde la sociedad civil”

La Cordinadora Rural deZamora iniste en que ahora es el momento de ver “si no se mira hacia otro lado una vez más tratando de ignorar lo que supone seguir con la mortífera N122 sin acometer la necesaria conversión en autovía,y se hace caso de una vez por todas a las reivindicaciones de la sociedad y se consigue ver la asignación de una cuantía presupuestaria importante para la A11”.

En los últimos 16 años los distintos gobiernos destinaron más de 22 millones de euros para la conversión en autovía (A11) de la nacional 122 sin que se construyera ni un metro de la misma.

Por lo tanto, desde los colectivos de la España Vaciada y la Coordinadora Rural de Zamora se anuncia que van a seguir atentos la ejecución o no de los Presupuestos Generales del Estado

Dentro de la España Vaciada en la provincia de Zamora forman parte y colaboran diferentes asociaciones provinciales.

-Coordinadora Rural Zamora

-Plataforma 102 de Porto (en Sanabria)

-Zamora 10

- Juntos por Sayago.

También forman parte asociaciones con implantación en Zamora y en otras provincias.

-Jóvenes de Castilla y León

- MJRC. Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos

-Colectivo de Ciudadanos del Reino de León.