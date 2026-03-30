Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (28-29 marzo 2026)
Importante triunfo del Zamora CF ante el Pontevedra por 2-1 que mete a los rojiblancos esta semana en los puestos de fase de ascenso a Segunda División como cuarto clasificado
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 2 PONTEVEDRA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. ALMAZÁN 2 C.D. VILLARALBO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
LA CISTÉRNIGA C.F. 2 C.D. BENAVENTE 1
MORALEJA C.F. 0 C.D.F. CUBILLOS 2
S.D. PONFERRADINA S.A.D.”B” 0 ZAMORA C.F.”B” 2
C.D. NONAME 2 C.D.F. HELMÁNTICO 4
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
C.y D. LEONESA “B” 2 ZAMORA C.F. 0
U.D. SAN LORENZO 2 VICTORIA C.F. “B” 2
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F .2 UNIONISTA DE SALAMANCA C.F. “B” 9
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F. 2 UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 0
REAL ÁVILA C.F. 2 C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 2
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII (Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. SALAMANCA FÚTBOL FEMENINO “B” 2 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 4
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CONCELLO DE BEGONTE F.S.5 CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 7
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 2 VILALBA F.S. 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. “B” 3 C.D. INTERSALA ADARSA 7
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO) (Descanso en la competición)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
ORENSE BALONCESTO 84 CAJA RURAL C.B. ZAMORA 105
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
ZAMARAT 68 AZUL MARINO MALLORCA PALMA 84
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 40 HORIZONTE ATLÉTICA 33