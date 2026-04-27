Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (25-26 abril 2026)
Gran triunfo del Zamora en casa del Ourense por 1-2 que le coloca tercero en la clasificación con cuatro puntos de margen con respecto al primer equipo que se quedaría fuera de la fase de ascenso
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ORENSE C.F. 1 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 0 C.D. VILLARALBO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. BENAVENTE 1 C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 0
C-D- NONAME 1 BETIS C.F. 1
VICTORIA C.F. 2 ZAMORA C.F.”B” 0
MORALEJAC.F. 0 LA BAÑEZA F.C. 3
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
C.D. F. PEÑA 2 ZAMORA C.F. 2
U.D. SAN LORENZO 1 UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 4
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
BURGOS C.F. “B” 8 ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. INTERNACIONAL DE VISTALEGRE 1 ZAMORA C.F. 2
C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 2 REAL VALLADOLID C.F. “B” 4
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. BOVEDANA 2 GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F. 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 3 C.D. MEDINENSE 4
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 7 O ESTEO F.S. 1
A.D.C. LUGO SALA 6 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. “B” 4 CISTIERNA F.S. 7
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3 VALLADOLID SPORT SALA 5
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 86 GRUPO ALEGRA CANTABRIA 89
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
REAL CANOE 63 ZAMARAT 66
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. PINTO 25 B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 30