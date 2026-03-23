Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (21-22 marzo 2026)

Meritorio empate del Zamora Club de Fútbol que se vio por detrás en el marcador con un 2-0 pero que fue capaz de anotar dos dianas en los últimos diez minutos para cerrar el choque con el definitivo 2-2

Mario Losada, del Zamora CF, en el duelo ante el Castilla

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

REAL MADRID CASTILLA 2 ZAMORA C.F. 2

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 3 PALENCIA C.F..S.A.D 2

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

C.D. BENAVENTE 2 CIUDAD RODRIGO C.F. 1

C.D.F. HELMÁNTICO 1 MORALEJA C.F. 2

ZAMORA C.F.”B” 2 SALAMANCA C.F. “B” 6

C.D. LAGUNA 0 C.D. NONAME 0

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

ZAMORA C.F. 0 C.D. HERGAR HELMÁNTICA 2

C.D. NAVEGA 2 U.D. SAN LORENZO 0

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

ZAMORA C.F. (Descansa por retirarse de la competición la Arandina)

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

C.D. VILLA DE SIMANCAS 0 ZAMORA C.F. 2

C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 0 C.D. LAGUNA 1

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII (Descanso en la competición)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1 (Descanso en la competición)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. LA BAÑEZA-RIVER ZAMORA F.S. “B” (Aplazado)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.D. ZARZUELA DEL PINAR 7 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 1

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA 72 HESTIA MENORCA 67

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO

CAJASOL BALONCESTO SEVILLA 77 ZAMARAT 71

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

AUTOCENTER PRINCIPADO 22 B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 28

Herrera en COPE

