Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (20-21 diciembre 2025)

Victoria del Zamora CF en Guadalajara por 2-3 para llegar al parón navideño a solo un punto de los puestos de fase de ascenso a Segunda División

Athuman, jugador del Zamora, en el duelo ante el Guadalajara

ZCF

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

C.D.GUADALAJARA 2 ZAMORA C.F. 3

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 0 UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 0

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

C.D. BENAVENTE 4 ZAMORA C.F. “B” 1

C.D. NONAME 0 LA BAÑEZA F.C. 2

MORALEJA C.F. 0 CIUDAD RODRIGO C.F. 1

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

U.D. SAN LORENZO C.D.0 SALAMANCA C.F. “B” 1

U.D..SANTA MARTA DE TORMES “B” 2 ZAMORA C.F. 2

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 3 ZAMORA C.F. 2

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 2 ZAMORA C.F. 6

C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 8 C.D. NUMANCIA DE SORIA “B” 0

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. NAVEGA 0 C.D. BOVEDANA 5

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. MEDINENSE 7 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 1

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

LEIS PONTEVEDRA 6 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3

CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 8 XOVE F.S. 6

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. “B” 4 C.D. ARCOS DE LA LLANA 2

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

VALLADOLID SPORT SALA 1 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 0

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA 104 OVIEDO BALONCESTO 102

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO

ZAMARAT 53 AL-QÁZERES 57

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 32 B.M. PINTO 23

