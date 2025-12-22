Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (20-21 diciembre 2025)
Victoria del Zamora CF en Guadalajara por 2-3 para llegar al parón navideño a solo un punto de los puestos de fase de ascenso a Segunda División
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D.GUADALAJARA 2 ZAMORA C.F. 3
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. BENAVENTE 4 ZAMORA C.F. “B” 1
C.D. NONAME 0 LA BAÑEZA F.C. 2
MORALEJA C.F. 0 CIUDAD RODRIGO C.F. 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
U.D. SAN LORENZO C.D.0 SALAMANCA C.F. “B” 1
U.D..SANTA MARTA DE TORMES “B” 2 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 3 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 2 ZAMORA C.F. 6
C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 8 C.D. NUMANCIA DE SORIA “B” 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. NAVEGA 0 C.D. BOVEDANA 5
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. MEDINENSE 7 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
LEIS PONTEVEDRA 6 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3
CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 8 XOVE F.S. 6
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. “B” 4 C.D. ARCOS DE LA LLANA 2
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
VALLADOLID SPORT SALA 1 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 0
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 104 OVIEDO BALONCESTO 102
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
ZAMARAT 53 AL-QÁZERES 57
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 32 B.M. PINTO 23