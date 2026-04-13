Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (12-13 abril 2026)

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Loren Burón en el duelo entre el Talavera y el Zamora CF

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Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

C.F. TALAVERA DE LA REINA 0 ZAMORA C.F. 1

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

JUPITER LEONÉS 1 C.D. VILLARALBO 2

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

C.D. BENAVENTE 0 SALAMANCA C.F. UDS “B” 2

MORALEJA C.F. 0 BETIS C.F. 4

ZAMORA C.F.”B” 2 C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 2

C.D.F. CUBILLOS 0 C.D. NONAME 0

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

BETIS C.F. 1 ZAMORA C.F. 2

U.D. SAN LORENZO 1 C .y. D. LEONESA S.A.D. “B” 1

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B” 2 ZAMORA C.F. 1

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 1 ZAMORA C.F. 1

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BOVEDANA 4 C.D. PARQUESOL 0

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0 ATLÉTICO FEMENINO CIUDAD DE SALAMANCA 2

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 4 C.D. TIERNO GALVÁN 8

5 CORUÑA F.S. 2 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 4

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. TRES COLUMNAS 3 RIVER ZAMORA F.S. “B” 5

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 10 C.D. ISCAR FUTSAL 3

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA 81 MALLORCA BASQUET PALMA 79

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO

AL-QÁZERES 73 ZAMARAT 68

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. TORRELAVEGA 28 B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 25

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