Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (12-13 abril 2026)
Importante victoria del Zamora CF en casa del Talavera por 0-1 con gol de Mario Losada que vuelve a meter al equipo rojiblanco en puestos de fase de ascenso a Segunda División A
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.F. TALAVERA DE LA REINA 0 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
JUPITER LEONÉS 1 C.D. VILLARALBO 2
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. BENAVENTE 0 SALAMANCA C.F. UDS “B” 2
MORALEJA C.F. 0 BETIS C.F. 4
ZAMORA C.F.”B” 2 C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 2
C.D.F. CUBILLOS 0 C.D. NONAME 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
BETIS C.F. 1 ZAMORA C.F. 2
U.D. SAN LORENZO 1 C .y. D. LEONESA S.A.D. “B” 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B” 2 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 1 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. BOVEDANA 4 C.D. PARQUESOL 0
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0 ATLÉTICO FEMENINO CIUDAD DE SALAMANCA 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA 4 C.D. TIERNO GALVÁN 8
5 CORUÑA F.S. 2 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 4
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. TRES COLUMNAS 3 RIVER ZAMORA F.S. “B” 5
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 10 C.D. ISCAR FUTSAL 3
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 81 MALLORCA BASQUET PALMA 79
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
AL-QÁZERES 73 ZAMARAT 68
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. TORRELAVEGA 28 B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 25