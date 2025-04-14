Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (12-13 abril 2025)
Derrotas para Zamora CF, CB Zamora y CD Zamarat ante equipos de la zona alta de sus respectivas ligas
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 1 S.D. PONFERRADINA 2
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 1 C.D. BECERRIL 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE 0 MORALEJA C.F 1
ZAMORA C.F. “B” 2 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 1
C.D. BENAVENTE 3 LA BAÑÉZA F.C. 1
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
C.D.I. DE LA AMISTAD DELTACINCO 5 ZAMORA C.F 3
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D.SAN AGUSTÍN VALLADOLID 3 C.D. BENAVENTE 0
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. LINKO 2 ZAMORA C.F. 6
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. VILLA DE SIMANCAS 4 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0 C.D. SAN JOSÉ 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 7 GUARDO F.S. 1
RIBEIRA FÚTBOL SALA 2 C.D. INTERSALA ZAMORA 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
VALLADOLID SPORT SALA 5 RIVER ZAMORA F.S. 9
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S. 3 C.D. INTERSALA MAX COLCHÓN 0
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.D. LA BAÑEZA 3 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 1
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 71 FUENLABRADA 73
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
ZAMARAT 77 UNICAJA MIJAS 89
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL ZAMORA 36 ATLÉTICA AVILESINA 28