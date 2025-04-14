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Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (12-13 abril 2025)

Derrotas para Zamora CF, CB Zamora y CD Zamarat ante equipos de la zona alta de sus respectivas ligas

Rafa Tresaco, jugador del Zamora, en el choque contra la Ponferradina

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Rafa Tresaco, jugador del Zamora, en el choque contra la Ponferradina

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. 1 S.D. PONFERRADINA 2

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 1 C.D. BECERRIL 1

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE 0 MORALEJA C.F 1

ZAMORA C.F. “B” 2 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 1

C.D. BENAVENTE 3 LA BAÑÉZA F.C. 1

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

C.D.I. DE LA AMISTAD DELTACINCO 5 ZAMORA C.F 3

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D.SAN AGUSTÍN VALLADOLID 3 C.D. BENAVENTE 0

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D. LINKO 2 ZAMORA C.F. 6

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. VILLA DE SIMANCAS 4 C.D. BOVEDANA 1

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0 C.D. SAN JOSÉ 2

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 7 GUARDO F.S. 1

RIBEIRA FÚTBOL SALA 2 C.D. INTERSALA ZAMORA 3

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

VALLADOLID SPORT SALA 5 RIVER ZAMORA F.S. 9

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S. 3 C.D. INTERSALA MAX COLCHÓN 0

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.D. LA BAÑEZA 3 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 1

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA 71 FUENLABRADA 73

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

ZAMARAT 77 UNICAJA MIJAS 89

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL ZAMORA 36 ATLÉTICA AVILESINA 28

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