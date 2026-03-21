La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (21-22 marzo 2026)
El Zamora CF visita este sábado a las 14.00 horas al Real Madrid Castilla con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva para acceder a los puestos de play off de ascenso a Segunda División A
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
REAL MADRID CASTILLA-ZAMORA C.F. (Sábado 14.00 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO -PALENCIA C.F..S.A.D (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. BENAVENTE -CIUDAD RODRIGO C.F. (Domingo 17.30 horas)
C.D.F. HELMÁNTICO-MORALEJA C.F. (Sábado 18.30 horas)
ZAMORA C.F.”B” -SALAMANCA C.F. “B” (Domingo 12.45 horas)
C.D. LAGUNA-C.D. NONAME (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
ZAMORA C.F.-C.D. HERGAR HELMÁNTICA (Sábado 16.00 horas)
C.D. NAVEGA-U.D. SAN LORENZO (Domingo 16,00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F. (Descansa por retirarse de la competición la Arandina)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. VILLA DE SIMANCAS-ZAMORA C.F. (Sábado 13.45 horas)
C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA -C.D. LAGUNA (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII (Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. LA BAÑEZA-RIVER ZAMORA F.S. “B” (Domingo 19.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.D. ZARZUELA DEL PINAR-C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Domingo 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA -HESTIA MENORCA (Sábado 19.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
CAJASOL BALONCESTO SEVILLA-ZAMARAT (Sábado 19.00 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
AUTOCENTER PRINCIPADO- B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA (Sábado 17.30 horas)