La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (18-19 abril 2026)
El Zamora CF recibe el domingo a las 16.00 horas al Osasuna Promesas en el Ruta de la Plata con la intención de conseguir la segunda victoria consecutiva que le mantenga en los puestos de fase de ascenso a Segunda División
Zamora - Publicado el
1 min lectura
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F.-CLUB ATLÉTICO OSASUNA B (Domingo 16.00 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO -C.D. GUIJUELO (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
S.D. PONFERRADINA “B”-C.D. BENAVENTE (Sábado 15.30 horas)
C-D- NONAME-MORALEJA C.F. (Sábado 16.00 horas)
BETIS C.F.-ZAMORA C.F.”B” (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
ZAMORA C.F.-ATLÉTICO BEMBIBRE (Domingo 12.45 horas)
S.D. PONFERRADINA -U.D. SAN LORENZO (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F.-C.D. CALASANZ DE SORIA (Sábado 12.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
ATLÉTICO PINILLA-C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA (Sábado 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
BURGOS C.F. “B”-C.D. BOVEDANA (Sábado 12.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
SPORT DEL BERNESGA-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 18.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CORUXO F.S.-CAJA RURAL RIVER SALA ZAMORA (Domingo 12.00 horas)
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. -GUARDO F.S. (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.I. VILLAQUILAMBRE FUTSAL-RIVER ZAMORA F.S. “B” (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
VENTA DE BAÑOS F.S.-C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE-CAJA RURAL C.B. ZAMORA (Domingo 18.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
ZAMARAT -MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE (Sábado 16.30 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA -B.M. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Sábado 19.00 horas)