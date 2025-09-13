COPE
Deportes COPE Zamora
La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (13-14 septiembre 2025)

El Zamora CF recibe el domingo al Lugo en el Ruta de la Plata (18.15 horas) con la intención de conseguir la primera victoria del curso

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

ZAMORA C.F. -C.D. LUGO (Domingo 18.15 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. NUMANCIA DE SORIA “B”-C.D. VILLARALBO (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

C.D. NONAME-LA CISTÉRNIGA C.F. (Sábado 16.00 horas)

MORALEJA C.F -SALAMANCA C.F. “B” (Domingo 17.30 horas)

C.D. LAGUNA-ZAMORA C.F. “B” (Sábado 16.00 horas)

BETIS C.F..-C.D. BENAVENTE (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

C.D. NAVEGA -ZAMORA C.F. (Sábado 18.00 horas)

U.D. SAN LORENZO C.D.- C.D.F. HELMÁNTICO (Sábado 18.30 horas)

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

CyD. LEONESA “B”.- ZAMORA C.F. (Sábado 13.30 horas)

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA-C.D. VILLA DE SIMANCAS (Domingo 11.00 horas)

PUENTE CASTRO F.C. “B”-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S.-ALBENSE F.S. (Sábado 19.00 horas)

DEPORTIVO LAVIANA F.S.- RIVER ZAMORA F..S. (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.PONFESALA-RIVER ZAMORA F.S. (Domingo 12.30 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

CLINISORD MARAVILLAS.-B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA (Sábado 18.00 horas)

