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La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (12-13 abril 2025)

Los principales equipos de la provincia disputan sus partidos este fin de semana como locales

Rufo Lucero, jugador del Zamora

Cedida

Rufo Lucero, jugador del Zamora

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. -S.D. PONFERRADINA (Sábado 18.00 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO -C.D. BECERRIL (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE-MORALEJA C.F (Sábado 16.30 horas)

ZAMORA C.F. “B” -C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Sábado 16.00 horas)

C.D. BENAVENTE – LA BAÑÉZA F.C. (Domingo 17.00 horas)

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

C.D.I. DE LA AMISTAD DELTACINCO-ZAMORA C.F (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D.SAN AGUSTÍN VALLADOLID-C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D. LINKO-ZAMORA C.F. (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. VILLA DE SIMANCAS-C.D. BOVEDANA (Domingo 17.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -C.D. SAN JOSÉ (Sábado 18.30 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. -GUARDO F.S. (Sábado 19.00 horas)

RIBEIRA FÚTBOL SALA-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

VALLADOLID SPORT SALA-RIVER ZAMORA F.S. (Domingo 18.30 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S. -C.D. INTERSALA MAX COLCHÓN (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.D. LA BAÑEZA-C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Viernes 21.30 horas)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA-FUENLABRADA (Sábado 17.30 horas)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

ZAMARAT -UNICAJA MIJAS (Sábado 20.30 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL ZAMORA -ATLÉTICA AVILESINA (Domingo 12.30 horas)

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