La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (12-13 abril 2025)
Los principales equipos de la provincia disputan sus partidos este fin de semana como locales
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. -S.D. PONFERRADINA (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO -C.D. BECERRIL (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE-MORALEJA C.F (Sábado 16.30 horas)
ZAMORA C.F. “B” -C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Sábado 16.00 horas)
C.D. BENAVENTE – LA BAÑÉZA F.C. (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
C.D.I. DE LA AMISTAD DELTACINCO-ZAMORA C.F (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D.SAN AGUSTÍN VALLADOLID-C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. LINKO-ZAMORA C.F. (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. VILLA DE SIMANCAS-C.D. BOVEDANA (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -C.D. SAN JOSÉ (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. -GUARDO F.S. (Sábado 19.00 horas)
RIBEIRA FÚTBOL SALA-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
VALLADOLID SPORT SALA-RIVER ZAMORA F.S. (Domingo 18.30 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S. -C.D. INTERSALA MAX COLCHÓN (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.D. LA BAÑEZA-C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Viernes 21.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA-FUENLABRADA (Sábado 17.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
ZAMARAT -UNICAJA MIJAS (Sábado 20.30 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL ZAMORA -ATLÉTICA AVILESINA (Domingo 12.30 horas)