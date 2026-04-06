14:20H | 06 ABRIL 2026| MEDIODÍA COPE EN VALLADOLID

La mayoría de los trabajadores del hogar en Castilla y León, son mujeres. El desempleo deja buenas cifras en la provincia de Valladolid en el mes de marzo con una bajada de 384 personas. La Semana Santa deja récord de lleno en hoteles y restaurantes.