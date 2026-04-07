13:00H | 07 ABRIL 2026 | MEDIODÍA COPE EN VALLADOLID

El precio del combustible se ha incrementado más de un 60 por ciento desde enero hasta el 30 de marzo. Para paliar estos efectos, el Gobierno aprobó 80 medidas y una inversión de 5.000 millones de euros que benefician directamente al llenar el depósito. Pero desde la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús, Fecylbus, su presidente, Fernando García, cree que son insuficientes.