13:00H | 07 ABRIL 2026 | MEDIODÍA COPE EN VALLADOLID

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El precio del combustible se ha incrementado más de un 60 por ciento desde enero hasta el 30 de marzo.  Para paliar estos efectos, el Gobierno aprobó 80 medidas y una inversión de 5.000 millones de euros que benefician directamente al llenar el depósito. Pero desde la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús, Fecylbus, su presidente, Fernando García, cree que son insuficientes.

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Ramón Morales

Valladolid - Publicado el

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