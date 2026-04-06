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13:00H | 06 ABRIL 2026 | MEDIODÍA COPE EN VALLADOLID

La Policía Municipal de Valladolid ha presentado su memoria anual correspondiente a 2025, un balance que confirma la intensa actividad desarrollada por el Cuerpo en materia de prevención y seguridad ciudadana, nos lo cuenta la superintendente jefa, Julia González.

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Ramón Morales

Valladolid - Publicado el

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