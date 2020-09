Vuelta a la nueva normalidad

Esta medianoche Valladolid regresará a la nueva normalidad y se liberará las restricciones al aforo y a la participación social que se han establecido a lo largo de las tres últimas semanas. La decisión de Sanidad no discurre paralela a una mejoría de la evolución de la pandemia.

La capital saluda el fin de las restricciones con la cautela y la prudencia exigibles en tiempos de pandemia. Las cifras no terminan de acompañar y aunque se ha producido un frenazo en los contagios, la evolución sigue siendo preocupante con 256 positivos diagnosticados por PCR. Con este escenario de contagio, desde el Ayuntamiento de Valladolid, la edil de Cultura, Ana Redondo, cree que la Junta rectifica y demuestra que las medidas establecidas no han acompañado a un descenso del contagio. “La Junta se ha dado cuenta de que esas medidas de aforos tan limitados no servían para el objetivo, por lo que entendemos que esa rectificación es muy positiva” y entre otras cosas va a suponer que “El cielo abierto de los dos próximos fines de semana se va a realizar con aforos mayores, que las programaciones tanto del LAVA como del Calderón van a poder seguir adelante”.

El comercio recibe con optimismo este fin de las medidas restrictivas establecidas desde el pasado tres de septiembre, al tiempo que invita a ser prudentes para no dar pasos atrás. Alejandro García Pellitero, de AVADECO, lo ve como una “buena noticia” pero también pide responsabilidad para que no vuelvan a tener que ponerse más medidas restrictivas.