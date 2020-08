Vuelta al cole: “Los niños tienen que estar preparados para la realidad que se encontrarán al volver a clase"

Que la vuelta al colegio debe ser “prioritaria” lo tienen claro las administraciones y la comunidad educativa. Lo que también está claro, es que se debe hacer con la máxima garantía de seguridad para todos; el personal que trabaja en los centros y los propios alumnos. Este curso 2020-2021 no va a desarrollarse como lo conocemos hasta ahora. Será complicado ver grupos de padres y madres arremolinándose en las puertas a las entradas y salidas, pequeños corriendo en grupo por el patio, jugando en el recreo, compartiendo su almuerzo o sus juguetes. Estas pequeñas cosas, hasta hoy cotidianas, van a dejar de verse en los próximos meses. Para los adultos será extraño, pero está ya más que asumido, pero a los niños, hay que explicarles que volverán al 'cole' en dos semanas pero que, por el momento, “no va a ser como antes”.

Es prioritario que los niños vuelvan al colegio. Que se reúnan, que intenten socializar, que aprendan... pero hay que explicarles, como niños que son, “nunca pensando que son adultos en pequeño”, que la realidad será distinta. “Intentar trasladarles la mayor seguridad posible, pero siempre siendo realistas porque ellos se dan cuenta de la realidad que viven. Hay que prepararles para una vuelta “real”. Beatriz Alonso es educadora, experta en Educación Emocional, está convencida de que una vez los pequeños estén en sus aulas, sus profesores “lo van a intentar hacer de la mejor forma posible” intentando normalizar la situación “sin olvidar las medidas de seguridad y sin olvidar la capacidad que los niños tienen para razonar y para entender estas cosas”. Porque, insiste Beatriz Alonso “no se les puede tratar como adultos y todo tiene que estar debidamente preparado para que puedan socializar, pero teniendo en cuenta que no será como antes”. Los niños también tendrán miedo a contagiarse, lo que además les puede causar “inseguridad e inquietudes” y eso, también hay que valorarlo a la hora de planificar la vuelta al 'cole'.

Los más pequeños pueden pensar que este curso los cambios pasan por el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social, pero una vez allí, en el centro, tienen que estar preparados para lo que supone ese tipo de situaciones. “Lo más sensato es que preparemos a nuestros niños para esto. Que se lo expliquemos de manera sencilla, desde un plano educativo y psicológico adaptado a su edad. No se les puede tratar como adultos ni esperar que tengan una respuesta como la que tendría un adulto”.

Añade que no todos los niños reaccionan de la misma forma “no todos tienen la misma capacidad de adaptación o de respuesta, cada uno reacciona de una manera”. “Nuestros niños no son un rebaño de ovejas, hay que tenerlo en cuenta, tenemos un material muy delicado entre las manos, las emociones, su desarrollo... no todos reaccionan de la misma forma por ello no se les puede contar las mismas cosas y de la misma manera”.

La responsabilidad debe partir del núcleo familiar “por cercanía, confianza, por unión”, concluye.