Viana de Cega: consultorio abierto, pero sin médico

La crisis sanitaria convive con el manido debate sobre la actividad de los consultorios en el medio rural. Los facultativos que atienden en las diferentes localidades niegan que se hayan cerrado, pero admiten que la forma de asistencia ha cambiado y ha llegado impuesta por la pandemia. Los consultorios están abiertos, pero algunos sin médico. Es el caso de Viana de Cega, con una población estimada por encima de los 2.000 vecinos, cuenta con un consultorio abierto a la población, pero con un médico que no pasa consulta en él.

El alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, ha explicado que llevan tres meses esperando a que se resuelva, “fuimos comprensivos con la situación, pero los vecinos se quejan porque el médico viene de forma esporádica a hacer visitas a domicilio, pero no al consultorio”. Collantes ha señalado que la asistencia en consultorio se hace en Laguna de Duero hasta donde se tienen que desplazar los pacientes que así lo requieran.

“No decimos que el médico no esté atendiendo telefónicamente ni que no esté atendiendo a la gente que van a Laguna o en sus casa, pero necesitamos que en el consultorio esté el médico”, ha aseverado Collantes quien ha solicitado que se regule la presencia “aunque no sean todos los días, pero quieren la misma atención que otros vecinos”.

El debate se sigue estirando en las filas socialistas que incluso ha retado al vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, a publicar en su portal de transparencia las consecuencias de la falta de médicos en el medio rural. Manuel Escarda se pregunta si va a incluir un informe “de las muertes no esperadas por retrasos en intervenciones o diagnósticos por la falta de presencia de los profesionales”.