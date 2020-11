Verónica Casado estalla ante las críticas “machistas” del PSOE: ¡Ya está bien!

“¡Ya está bien!”. Con estas palabras ha puesto pie en pared la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ante las continuas insinuaciones del PSOE que la sitúan a merced de las decisiones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del vicepresidente y portavoz, Francisco Igea.

Casado ha estallado tras una pregunta del parlamentario Fernando Pablos, quien tirando de sarcasmo ha celebrado que fuera la propia consejera quien le respondiera. “Pensábamos que iba a contestar el señor Mañueco”, ha afirmado. Durante la réplica, Pablos ha llegado a pedirle a Igea que “le pase bien las notas” a quien él mismo situó al frente de la Consejería de Sanidad.

Tras una meditada pausa la consejera se ha dirigido a la bancada 'socialista'. “¡No soy títere de nadie”, les ha espetado. “He trabajado en asistencia, docencia, investigación”, ha proseguido Casado repasando su abultado currículum. “¡Y nunca, jamás me he sentido discriminada!”, ha afirmado. La consejera se ha lamentado de que haya sido en las Cortes de Castilla y León donde se ha encontrado con “posturas machistas”. “Es evidente que no me conocen de nada”, ha concluido.

Las palabras de Casado han hecho romper en aplausos a los procuradores del Partido Popular y de Ciudadanos, así como a los miembros del Gobierno autonómico presentes en el hemiciclo.

Durante la ovación, que se ha prolongado durante casi un minuto, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda del Parlamento autonómico ha pedido al presidente de la Cámara, que en ese momento se encontraba dirigiendo el debate, que llamara al orden a la consejera. “¡Machista, ella!”, se le ha escuchado decir a Ana Sánchez. A lo que la consejera ha respondido: “¡Como escuece, eh, cuando uno cree que es el adalid de la igualdad y el feminismo y resulta que alguien le dice que por ahí vamos mal!”.

La sesión de control al Gobierno ha proseguido con una pregunta de Alicia Palomo, dirigida también a Verónica Casado. Palomo ha salido en defensa de sus compañeros de bancada, sugiriendo que la consejera sufre de “sindrome de Estocolmo”. “Entiendo que son momentos difíciles”, ha ironizado. Ante tal afirmación, la consejera de Sanidad ha sentenciado “que un hombre sea machista, malo; pero que una mujer sea machista, muchísimo peor”.