“Él venía a por mi”, relata una mujer que acusa a su ex marido de intentar acuchillarla y atropellarla

“Si me hubiera atropellado, hoy no lo estaría contando. Es el relato de una mujer que hoy ha sentado en el banquillo a su entonces marido, Eduardo, al que acusa de intentar acuchillarla, lanzarle un afilador de cuchillos y posteriormente en la calle, tratar de arrollarla con un turismo.

El fiscal ha mantenido su petición de ocho años de cárcel para el encausado por homicidio en grado de tentativa y cuatro meses por un delito contra la seguridad vial.

En su relato, la mujer ha señalado: “Él venía para el pecho, si no me llego a apartar... no me lo esperaba”. Los hechos se desarrollaron en 2016 en una vivienda de Pajarillos hasta donde llegó el encausado con el ánimo de pasear a los perros. Ya en la cocina se encontró con su mujer, con la que se encontraba en trámites de separación. Según la versión de Eduardo la mujer sostenía un cuchillo, “No sé si me lo clavaría o no, pero por si acaso” agarró la mano en la que tenía el cuchillo la mujer. “Me golpeó en el pasillo, un puñetazo en la espalda”, ha señalado para después advertir que no era la primera vez que su mujer le había golpeado y que ya había sido condenada con anterioridad.

Una vez en la calle, se produjo un forcejeo y, según la versión de la mujer, él intentó atropellarla, algo que ha negado el encausado quien sí ha reconocido que se vio obligado a dar un “volantazo” al ver a una persona “que no sabía quién era”.