Vecinos y comerciantes de Santa María acuden al Procurador del Común para frenar los jardines verticales

Valladolid apuesta por el verde, pero hasta que florezca en los jardines verticales de la calle Santa María aún queda tiempo por delante. Vecinos y comerciantes de la céntrica calle no salen de su asombro al comprobar durante la instalación de los toldos y de la canaleta de desagüe que el proyecto inicial que les presentó el Ayuntamiento de Valladolid dista mucho de lo que se está acomodando. Los anclajes se han realizado en las fachadas de viviendas privadas, sin la autorización de las comunidades de vecinos. Enrique Valverde, es propietario de una de las viviendas afectadas y explica a COPE que se sienten “totalmente indefensos” razón por la que han acudido al Procurador del Común para poder frenar la instalación de esos jardines verticales.

“Cualquier particular tiene que pedir permisos y presentar proyectos de impacto medio ambiental y el Ayuntamiento no ha hecho nada, ha tirado por la calle de en medio y surgen ya los primeros problemas”, ha lamentado. Se pregunta quién va a pagar los desperfectos, las filtraciones que se originen porque, como señala: “el Ayuntamiento ha hecho lo que le da la gana, no tiene autorización de ningún vecino”.

La ofensiva vecinal y comercial de la zona incluye además la recogida de firmas. Los establecimientos del entorno no salen de su asombro. En la Joyería Antonio Zúñiga confían en que el Ayuntamiento cuente más con los afectados y añade: “la urbanización y peatonalización de colorines es bastante lamentable”.

Tampoco los paseantes se muestran esperanzados con la nueva imagen de la céntrica calle: “es una zanganada, ahora no vemos nada, pero es una birriada”.