Valladolid refuerza sus servicios públicos: aprueba 225 nuevas plazas de empleo para 2026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2026, que incluye un total de 225 plazas. Esta medida se enmarca en la estrategia municipal de planificación y modernización de los recursos humanos, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Una oferta estratégica para modernizar la plantilla

La OEP se ha diseñado conforme a la normativa estatal vigente, utilizando los criterios de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023. El Consistorio ha anticipado la incorporación de nuevos empleados al computar las bajas producidas hasta el 31 de marzo de 2026, priorizando los servicios esenciales. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha manifestado la necesidad de un marco legal más flexible que permita a las entidades locales dimensionar mejor sus plantillas.

La oferta sigue las directrices del I Plan Municipal de Gestión Integral de Recursos Humanos, buscando una administración más eficaz y adaptada a los retos actuales. El objetivo es claro: "dar respuesta a las necesidades de personal de los servicios públicos municipales para prestar el mayor y mejor servicio a los vecinos y vecinas de Valladolid".

Dar respuesta a las necesidades para prestar el mayor y mejor servicio a los vecinos y vecinas de Valladolid" Jesús Julio Carnero Alcalde de Valladolid

Del total de plazas, una parte se destina a nuevo ingreso y otra a procesos de promoción interna, fomentando el desarrollo profesional del personal municipal. La oferta también garantiza la reserva de plazas para personas con discapacidad y se ha solicitado una tasa adicional para cubrir jubilaciones parciales en áreas esenciales.

El diseño de la OEP ha contado con la participación de la representación sindical en la Mesa General de Negociación y los informes técnicos preceptivos, lo que refuerza su transparencia. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el empleo estable, habiendo ofertado un total de 638 plazas en los últimos tres años.

Como resultado de la planificación de convocatorias, actualmente se encuentran en desarrollo más de 50 procesos de selección de funcionarios y personal laboral. Entre ellos destacan las convocatorias para cubrir 45 plazas de peón, 10 de administrativo y 21 de Técnico de Administración General.