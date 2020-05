Valladolid recuerda a las víctimas del corononavirus el día de su patrón

Un San Pedro Regalado, el de 2020, del que los vallisoletanos no van a olvidarse. No por haber disfrutado de la ofrenda floral en la plaza de El Salvador. No por haber salido en masa para celebrar el día de su patrón llenando calles y terrazas. No por visitar el Mercado Castellano. No por disfrutar del festival de folklore o haber visto en el paseo de la mañana a los participantes del concurso de pintura rápida. Tampoco lo van a recordar por haber disfrutado de una tarde de toros. Los vallisoletanos, se acordarán de este 13 de mayo, como ese día en que la ciudad se encontraba en Fase Cero, habían fallecido más de 400 personas por coronavirus y las banderas ondeaban a media asta en su memoria.

La crisis sanitaria empaña la celebración de San Pedro Regalado cuyas actividades quedaron ya suspendidas a finales del mes de Abril. Aún así, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el presidente de la Cofradía de San Pedro Regalado, Víctor Menéndez Quintana, junto a portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital realizaban una ofrenda floral con motivo de la festividad del patrón.

Un día distinto

Un día “diferente, distinto” ha dicho en la ofrenda Óscar Puente. Por primera vez, “lejos de celebrar, es un día para recordar a las personas que han perdido la vida en esta pandemia y pensar también en sus familias”. El alcalde ve en este 13 de mayo un día para apelar a la unidad “una unidad que se está abriendo paso con fuerza en el ayuntamiento de Valladolid, para que se extienda a toda nuestra sociedad, para que cuando salgamos a las calles, a las plazas de nuevo estemos unidos como ciudad, porque para salir de esta, lo vamos a necesitar”.

El regidor vallisoletano ha recordado peticiones de años anteriores al patrón en un momento en el que “vivimos el amanecer de esta nueva crisis”. Por ello, si hay que pedirle algo a San Pedro Regalado es que “nos ayude a salir de ésta lo antes posible y lo mejor posible. Que nos ayude a que haya el menor sufrimiento posible para las personas que pueden ver en peligro su trabajo, su negocio... y que nos ayude a salir de la manera más rápida y mejor posible”, concluía.

Una Eucaristía a través de Youtube

Las nuevas tecnologías han permitido a los vallisoletanos poder seguir también la Eucaristía oficiada por el Arzobispo de Valladolid, Don Ricardo Blázquez. “ Que sepamos que en la situación en la que estamos inmersos, con un horizonte que no terminamos de vislumbrar, pero que necesitamos echar el resto en la compartición de lo que tenemos”, ha reflexionado Monseñor Bláquez quien quien ha invitado a los fieles a imitar la pobreza y la austeridad franciscanas.

Un barrio a la espera del desconfinamiento

Los vecinos han decorado hoy las ventanas y balcones y han brindado desde las ventanas. Creen que las consecuencias de esta pandemia van a ser devastadoras y piensan que “la única garantía para la ciudadanía son unos servicios públicos de calidad, donde se invierta dinero, se reconozcan a los profesionales y se asegure el día a día de los ciudadanos, de otra manera sería imposible”. Así lo ha manifestado el presidente de la asociación vecinal San Pedro Regalado- los Vivieros, Jesús Blanco.

Hoy, piden al patrón “salud para todos los vecinos” y en especial para “los abuelos” como llaman cariñosamente a dos vecinos que han superado la enfermedad, él con 91 años y ella con 88.