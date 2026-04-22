Valladolid mantiene las multas de la Zona de Bajas Emisiones y prepara una nueva ordenanza

El Ayuntamiento de Valladolid seguirá sancionando las infracciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a pesar de la sentencia del pasado 16 de marzo que declaraba nula la ordenanza. Un informe de los servicios jurídicos municipales concluye que no existe amparo legal para suspender el régimen sancionador, por lo que el consistorio presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras la sentencia no sea firme, la normativa seguirá aplicándose en su totalidad.

El alcalde ha justificado la decisión de recurrir por un doble motivo. Por un lado, por una fundamentación jurídica, ya que el equipo de gobierno considera que la ordenanza "está adecuadamente hecha" y tiene "visos de legalidad". Por otro, para garantizar que la ciudad siga teniendo una ZBE vigente mientras se tramita la nueva, un requisito que exige la ley para asegurar la "continuidad" y la "eficacia" del sistema.

Un 'tránsito' hacia una nueva ordenanza

El gobierno municipal ha iniciado hoy la consulta pública previa para una nueva ordenanza de movilidad, que estará abierta hasta el 31 de mayo. El objetivo es regular una nueva ZBE "acorde con el tiempo actual" y la evolución en otras ciudades como Madrid o Zaragoza. El alcalde ha admitido que personalmente no cree en la ZBE para una ciudad como Valladolid, pero ha subrayado su obligación de actuar con "responsabilidad" y cumplir "la ley y el orden".

No podemos hacer otra cosa que no sea aplicar la ley" Jesús Julio Carnero Alcalde de Valladolid

El informe jurídico es claro al señalar que suspender las multas no solo es inviable legalmente, sino que tampoco tendría "ningún efecto". Si el Ayuntamiento de Valladolid no aplicara su propio régimen sancionador, entraría en vigor de forma directa la Ley de Tráfico, que tipifica el incumplimiento como una infracción muy grave.

Riesgo de perder ayudas

El alcalde ha advertido de que actuar con "irresponsabilidad" pondría "en riesgo total y absoluto" las ayudas europeas recibidas y futuras, como las destinadas a la movilidad o al transporte urbano. Según ha explicado, sin estas ayudas el billete ordinario de autobús pasaría de costar 0,75 euros a 1,50 euros. "No voy a comprometer el devenir de los vecinos y vecinas de Valladolid", ha sentenciado.

En este sentido, el primer edil ha retado a los grupos de la oposición a que presenten un informe jurídico alternativo. "Si algún grupo político, incluidos los de la oposición, nos presentan un informe contradictorio que avala la posibilidad de suspender el régimen sancionador [...], estaremos encantados desde el equipo de gobierno de estudiarlo", ha declarado.

Si algún grupo político nos presenta un informe contradictorio que avala la posibilidad de suspender el régimen sancionador, estaremos encantados de estudiarlo" Jesús Julio Carnero Alcalde de Valladolid

50 multas al día, el 70% de fuera

Desde la sentencia, las cifras de acceso a la ZBE se mantienen constantes. Solo un 3,8% de los vehículos que acceden lo hacen sin etiqueta, y de ellos, únicamente un 0,25% reciben una propuesta de sanción. Esto se traduce en unas 50 sanciones al día, una cifra que se ha reducido a la mitad desde el inicio de la aplicación de la norma, cuando el porcentaje era del 0,52%.

Otro dato relevante aportado es que cerca del 70% de las personas sancionadas no están empadronadas en Valladolid. El alcalde ha insistido en que se encuentran en un "tiempo de tránsito" hacia una nueva regulación que buscará el "equilibrio" y será "efectiva" para cumplir la ley sin perjudicar a la ciudad.

LA OPOSICIÓN RECHAZA LA GESTIÓN

“Un despropósito, una prueba más de la desastrosa gestión de Carnero y el grupo de gobierno PP-Vox”. Así define Pedro Herrero, portavoz del PSOE, el problema que han generado con la Zona de Bajas Emisiones ilegal, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El portavoz del Grupo Municipal Socialista critica la "irresponsabilidad y la incompetencia" del alcalde, que ha generado una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica a los ciudadanos.

Para Pedro Herrero es lamentable la falta de liderazgo: “Ni el alcalde, ni alcalde B, ni la teniente de alcalde, ni el concejal. Aquí nadie responde. Nadie está al volante”. Los paganos son los vecinos de Valladolid.