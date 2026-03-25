Valladolid mantiene 829 casos activos por violencia machista con el sistema VioGén: "Cambiar la mentalidad de los hombres. Las mujeres no nos pertenecen"

El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGen) continúa siendo una herramienta clave en la protección de las víctimas en la provincia. Actualmente, en Valladolid se mantienen activos 829 casos, una cifra que el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, califica como una "mala noticia". Para Canales, "cualquier mujer que esté sometida a este sistema es una mala noticia y es una mala cifra", insistiendo en que "aunque solo hubiese uno, ya serían muchos casos".

Una de las mayores preocupaciones para la Subdelegación del Gobierno es que, a pesar de los esfuerzos, el número de casos "más o menos permanecen estables a lo largo del tiempo". Esta situación, según Canales, es "preocupante", ya que evidencia que las cifras no bajan. "No estamos satisfechos, son muchos casos, hay que seguir trabajando para que culturalmente cale en la sociedad que no es permisible ningún tipo de violencia de género sobre la mujer", ha señalado.

El perfil de las víctimas

El subdelegado ha explicado que no existe un patrón definido para la violencia de género, ya que afecta a mujeres de "cualquier franja de edad, prácticamente, y se sufre también en cualquier clase social". Los datos revelan que el grupo más afectado es el de mujeres de 51 a 60 años, que representa un 28,6 % del total. Le siguen los grupos de 31 a 40 y de 41 a 50 años, ambos con un 21 %. Los casos en menores de 20 años no son habituales.

Hay que cambiar la mentalidad de los hombres, las mujeres no nos pertenecen" Jacinto Canales Subdelegado del Gobierno en Valladolid

Herramientas y eficacia del sistema

Respecto a la eficacia del sistema VioGen, Canales se muestra convencido de que "evita muertes de mujeres y esto ya es un triunfo". No obstante, matiza que no se puede considerar un sistema "completamente seguro" mientras siga habiendo víctimas mortales, lo que obliga a considerarlo insuficiente. "Mientras haya una mujer asesinada, podemos darnos por insatisfechos", ha afirmado.

De las 829 víctimas, 234 cuentan con el servicio AtenPro, un sistema de atención telefónica 24 horas. Sin embargo, solo cinco mujeres disponen de dispositivos telemáticos para controlar las órdenes de alejamiento. Canales ha aclarado que la asignación de estas pulseras "es una cuestión absolutamente judicial" y depende de los jueces y fiscales, admitiendo que desde la Subdelegación también se preguntan por qué en Valladolid hay menos dispositivos que en otras provincias.

Nos preguntamos muchas veces por qué en otras provincias hay sustancialmente más dispositivos telemáticos que en Valladolid" Jacinto Canales Subdelegado del Gobierno en Valladolid

Coordinación policial y balance

La coordinación entre los distintos cuerpos policiales —Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales— ha sido calificada por Canales como "muy buena". En reuniones semestrales, se estudian los casos de mayor riesgo y se intercambia información para "proteger a las víctimas".

Desde 2003, 15 mujeres han sido asesinadas en la provincia de Valladolid a causa de la violencia de género, aunque no se ha registrado ninguna víctima mortal ni este año ni el anterior. Canales ha concluido con una reflexión final: "Hay que cambiar la mentalidad de los hombres, las mujeres no nos pertenecen, tienen su propia autonomía, su propia independencia y son libres de de de su vida".