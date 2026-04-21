Valladolid estrena una estación móvil para vigilar la calidad del aire en su Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado una nueva estación móvil de control de la calidad del aire que se suma a la Red de Control de Contaminación Atmosférica (RCCAVA). El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha explicado que el objetivo es vigilar y monitorizar los valores de contaminación del aire que respiran los ciudadanos durante las 24 horas del día.

La principal finalidad de este nuevo punto de medida es monitorizar la evolución de la calidad del aire en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Por su reducido tamaño, la estación es fácil de trasladar y se irá colocando en varios puntos del perímetro de la ZBE. Su primera ubicación será la calle San Felipe y se prevé que, a lo largo de un año, realice mediciones en otras localizaciones para poder comparar los datos en la misma época el próximo año.

La estación está equipada con dos analizadores en tiempo real, uno para óxidos de nitrógeno y otro para partículas en suspensión, que son los contaminantes clave según la ordenanza de la ZBE. Estos equipos cumplen con los métodos oficiales de medida, lo que garantiza un alto grado de fiabilidad y certeza en los datos recogidos.

Inversión y financiación

La adquisición de este equipamiento ha contado con una inversión de 57.382 euros. Esta ha sido financiada en un 90% con cargo a los fondos europeos Next Generation.

Además de su función principal, la versatilidad de la estación permitirá localizar y confirmar la posición de las actuales estaciones fijas. El objetivo es comprobar que cumplen con los nuevos criterios de implantación que establece la nueva Directiva de Calidad del Aire, que entrará en vigor el 1 de enero de 2030.

VOX denuncia la quiebra de confianza del PP por la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha denunciado una quiebra de confianza con el Partido Popular, sus socios de gobierno, a cuenta de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Tras una reunión con el alcalde, Carvajal ha confirmado que el PP no suspenderá el régimen sancionador de la ZBE, a pesar de haberlo prometido, y ha exigido que se inicie de inmediato la redacción de una nueva ordenanza.

la no suspensión de las multas

El Partido Popular ha decidido mantener las multas de la actual ZBE hasta que no haya una nueva ordenanza en vigor, una postura que desde VOX califican de "conservadora". Carvajal ha recordado que la suspensión del régimen sancionador fue un compromiso adquirido por ambos partidos. "Cuando ambos partidos políticos hemos salido a los medios a decirle a nuestros convecinos y a los ciudadanos que se va a suspender el régimen sancionador, y que se va a hacer lo humano y lo imposible por suspender ese régimen sancionador".

Para la portavoz de VOX, este cambio de postura supone una decepción personal y política. "Discúlpenme ustedes y llámenme señora del siglo 19, pero yo sigo pensando que cuando se da una palabra, la palabra hay que cumplirla", ha sentenciado Carvajal, insistiendo en que para ella "vale tanto un trato con un choque de manos como llevarlo a escritura pública ante un notario".