Valladolid da luz verde al pub en la antigua Sala Mambo y reorienta el futuro del estadio José Zorrilla

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha comunicado este miércoles la decisión de la junta de gobierno de conceder la licencia ambiental y de obras para un "pub y café cantante tipo 2, sin cocina y sin pista de baile" en el local de la antigua Sala Mambo. Zarandona ha explicado que, pese a la polémica suscitada, "las licencias es un acto absolutamente reglado" y, una vez que el proyecto cumple con toda la normativa, "la licencia tiene que ser concedida".

El concejal ha subrayado que la tramitación ha tenido un "largo recorrido" de más de dos años, durante los cuales los servicios de control de la legalidad urbanística han requerido numerosa información y subsanaciones. El expediente ha contado con informes favorables tanto de la concejalía de medio ambiente como de urbanismo, y ha sido validado por la asesoría jurídica y la secretaría del consistorio, concluyendo que "no hay nada por lo cual no poder dar esta licencia".

Las licencias es un acto absolutamente reglado" Ignacio Zarandona Concejal de Urbanismo

Nuevo rumbo para el Zorrilla

En la misma junta de gobierno, el Ayuntamiento ha acordado desistir del procedimiento de adjudicación para la concesión de la Ciudad Deportiva en los terrenos anexos al estadio José Zorrilla. Este proceso fue iniciado por la corporación anterior en enero de 2022 a iniciativa del Real Valladolid, que fue el único licitador y propuesto como adjudicatario.

Zarandona ha agradecido que la anterior junta de gobierno dejara la adjudicación "encima de la mesa", ya que la situación ha cambiado por completo con la venta del club y la llegada de una nueva propiedad. Según el concejal, el planteamiento actual "no se adapta para nada en los pliegos que estaban readaptados", lo que ha motivado la renuncia al procedimiento.

Ahora, el consistorio y el club se amparan en el protocolo presentado recientemente por el alcalde y el presidente de la entidad deportiva, que establece un plazo de dos años para una nueva licitación. Este protocolo, ha defendido Zarandona, "es mucho más rápido" y permite al club acometer de forma casi inmediata las obras de modernización y seguridad que necesita el estadio, y al Ayuntamiento iniciar el cerramiento del fondo sur el próximo año.

El concejal ha destacado una de las grandes ventajas del nuevo acuerdo frente al pliego anterior, que contemplaba las inversiones en el estadio hacia el final del periodo de la concesión. "Eso quiere decir que antes del año 2067 no tendrían ninguna obligatoriedad, a través de ese pliego, de intervenir en lo que es el propio edificio, propiedad municipal", ha señalado.

Con este desistimiento se da un paso más para que el "magnífico José Zorrilla se convierta en una instalación acorde con lo que Valladolid es y con lo que Valladolid necesita en el ámbito deportivo" a la mayor brevedad posible.