Valladolid amplía la autocita para vacunarse frente al COVID-19 a menores de 40 años

La Consejería de Sanidad ha ampliado el sistema de autocita para vacunarse frente al COVID-19 a los menores de 40 años de edad empadronados en la provincia de Valladolid.

Según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, desde este jueves los nacidos entre los años 1982 y 2008 pueden solicitar su cita para recibir la primera dosis de la vacuna a través del Portal de Salud de Castilla y León.

Las primeras convocatorias para todos aquellos que hayan reservado cita por medio de este sistema se llevarán a cabo el 19 de agosto, según ha avanzado en su perfil de Twitter el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos. Aunque este calendario "se irá ampliando progresivamente", ha asegurado Cobos.

Petición: "Respeta los llamamientos"

Las autoridades sanitarias han adoptado esta decisión tan solo un día después de que la afluencia de más de 1.000 personas que no habían sido convocadas provocara largas colas en el Centro Cultural Miguel Delibes en plena ola de calor.

El propio Cobos ha reconocido que en la jornada de ayer, miércoles, pese a estar prevista únicamente la vacunación de los nacidos entre 2002 y 2004, finalmente se inocularon 1.165 dosis "a personas que no estaban citadas". Mientras "en jornadas anteriores", ha añadido, "no superaban las 150". Ante esta situación, el delegado territorial de la Junta ha apelado a hacer uso de la autocita "si no puedes acudir en tu día y tramo horario".

De las 8.658 vacunas puestas ayer en el Delibes, 1.165 corresponden a personas que no estaban citadas (en jornadas anteriores no superaban las 150).

Respeta los llamamientos y utiliza el sistema de autocita si no puedes acudir en tu día y tramo horario. pic.twitter.com/zopxLziKrN — Augusto Cobos Pérez (@Guscobos) August 12, 2021

Este jueves han tenido que desdoblarse, de nuevo, los accesos al Miguel Delibes para evitar largos tiempo de espera bajo temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados en las horas centrales del día.

#VIDEO Los accesos al Miguel Delibes para la vacunación frente al #COVID19 se han desdoblado. Los mayores de 40 años con autocita están accediendo por la zona frontal. Los nacidos en 2005 y 2006 y sus familias han sido dirigidos por @apcvalladolid al aparcamiento. pic.twitter.com/Aocp7J7Ql9 — COPE Valladolid (@ValladolidCOPE) August 12, 2021