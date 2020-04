Una vida en estado de alarma

Ya llevamos 3 semanas encerrados en casa, y la situación está siendo una experiencia vital que jamás se va a olvidar. Para la inmensa mayoría de la población, es la primera vez que tienen que vivir en asilamiento obligado, pero en Valladolid hay una familia para la que esta situación no es nueva. Es el caso de Julia, una niña de 3 años que padece Atrofia Medular Espinal. Para ella y sus padres estar encerrados en casa para proteger la salud de la niña es algo más que habitual. En el primer año de Julia apenas salieron a la calle y fue el verano pasado cuando se atrevieron a salir al parque a jugar o ir a una piscina, pero su forma de vida diaria está ligada a los antisépticos e intentar que Julia toque a las menos personas posibles. Es decir, el mismo estilo de vida que ahora tenemos que llevar toda la población.

Incluso con ese aprendizaje que ya nos llevan ganado, el miedo sigue siendo una constante durante estos días, porque como nos ha explicado su madre Inma, cualquier enfermedad puede complicarse mucho con la patología de Julia, y aunque los expertos aseguren que en los niños el coronavirus solo tiene síntomas leves, en el caso de las enfermedades raras como el AME, no se han pronunciado.

Ahora mismo no salen de casa para nada, les llevan la compra y solo salen a tirar la basura, pero su temor va más allá del confinamiento, porque el virus como dice Inma “no va a desaparecer cuando podamos abrir las puertas”. Por eso piensan en las consecuencias, no en las que pensamos todos sobre la crisis económica y demás, que también, sino en la vida que van a tener que llevar con mucho más cuidad, incluso con los familiares más directos.

Pero no solo se han tenido que enfrentar a los miedos psicológicos de todo lo que conlleva esta crisis sanitaria, durante el estado de alarma, Julia tenía que haber recibido en el hospital de La Paz de Madrid, el tratamiento que la permite seguir con vida. Una llamada hace 15 días les puso contra las cuerdas cuando les anunciaron que la situación en ese hospital era insostenible y que no podían llevar a cabo la consulta. Se nos olvida que en estos tiempos a parte del Covid 19 existen otras muchas enfermedades y patologías que siguen necesitando de nuestro sistema sanitario. Ante esa situación Inma llamó al neuropediatra del hospital Río Hortega de Valladolid, el doctor Cacho, que ya les atendió cuando diagnosticaron a la pequeña la enfermedad y en tan solo 4 días consiguió el tratamiento y se lo puso a Julia con unas condiciones inmejorables de seguridad. Por eso todos los días de su vida, no solo cada tarde a las 20, la familia de Julia agradece a todos los sanitarios el trabajo que llevan a cabo, porque para muchas familias ellos siempre son y serán sus héroes.