Una vallisoletana, a su regreso de Shánghái: "Quería que un especialista me dijera que estaba bien"

De los más de 20.700 casos —la cifra sigue actualizándose en un mapa interativo a tiempo real— de coronavirus, 219 se han detectado en Shánghái. En la ciudad más grande de China, y núcleo financiero mundial, estaba asentada hasta el 24 de enero Adela, una joven vallisoletana de 24 años que, tras completar el Grado en Comercio, había decidido mejorar su conocimiento del idioma cursando en el país asiático un programa de 'Business Chinese(chino para los negocios)'.

Según ha relatado a su paso por Herrera en COPE Valladolid, lo que comenzó un 21 de enero con el tráfico de información que "la gente empezó a mandar" y a la que "no le habíamos dado mucha importancia" acabó generando "miedo" y un estado permanente de "alerta".

La universidad a la que asistía Adela pidió "cuidado" a sus alumnos. Y les sugirió el uso de antisépticos y de mascarillas. Pese a vivir en una zona "tranquila", y aprovechando la coincidencia de un examen, "me quedé en casa esos días". "No quería arriesgar", ha reconocido, "no llegué ni a ir al metro".

Esa misma semana, concretamente el domingo, Adela iba a recibir en Shánghái a su hermana y a su madre. Pero el miércoles 22 y dado que "no sabíamos cómo iba a evolucionar todo, y no estaba evolucionando favorablemente", les pidió que no tomaran su vuelo.

Durante esa semana Adela trató de "tener la mente fría". "No te queda otra", ha reconocido. Y cambió sus rutinas: "intentaba aislarme, no iba a espacios donde hubiera mucha gente". Un ritual que mantuvo, incluso, en el aeropuerto, una vez había decidido regresar a Valladolid.

No hubo de pasar ningún control en Shánghái. "Tampoco pasé control en Moscú", recuerda Adela, donde hizo escala su vuelo. Ya una vez en España "quería que un especialista me dijera que estaba bien". Por ello, nada más llegar de madrugada, "lo primero que hice fue ir al médico", quien le confirmó que "todo estaba perfecto" y que podía hacer vida "normal".

En China ha dejado amigos de los que "no me pude ni despedir", pero con los que mantiene contacto a través de WeChat —servicio de mensajería instantánea similar a WhatsApp—. También con otros que, en sus viajes por Europa, han tenido que soportar que les chillen "¡vete a tu país!", con independencia de que su país de procedencia sea China o no. Adela está decicida volver. "Estaba genial allí", ha confesado.