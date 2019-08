El tribunal de las oposiciones a policía local revisa los resultados ante la existencia de reclamaciones

Correr 60 metros en ocho segundos. Era una de las tres pruebas físicas que debían superar en la mañana del lunes los opositores a policía local en Valladolid antes de acceder a una última prueba más, ya en la piscina. Según ha podido saber COPE, algunos de los aspirantes entiende que han existido "irregularidades" en la medición de tiempos, lo que ha obligado al tribunal de las oposiciones a revisar los resultados de aquellos que han presentado reclamación.

Las discrepancias surgieron una vez finalizada la carrera. Algunos de los aspirantes trasladaron su desacuerdo al ser notificados de que no habían completado los 60 metros en un tiempo igual o inferior al exigido. Al tratarse de una prueba eliminatoria, esto suponía que no podrían seguir adelante con el proceso de selección y, por ende, que no optarían a una de las 77 plazas convocadas por el Ayuntamiento de Valladolid.

Como medida preventiva, y ante la existencia de tales reclamaciones, el tribunal de las oposiciones decidió adoptar una decisión extraordinaria. Por "operatividad" permitió a los aspirantes presentarse a la prueba de piscina hasta disponer de los resultados definitivos del resto de pruebas físicas. Según apuntan fuentes consultadas por COPE, "no daba tiempo" a analizar las grabaciones entre prueba y prueba debido al limitado espacio de tiempo del que disponían entre una y otra.

El tribunal, compuesto "exclusivamente" por funcionarios, según informan desde el Consistorio, encarga el control de las pruebas físicas a la Federación de Atletismo de Castilla y León. Durante el día de hoy está revisando las 'photo finish' y emitirá un veredicto en las próximas horas. Está previsto que mañana, miércoles, se de a conocer el listo definitivo de los aspirantes que han superado las pruebas físicas y que pueden presentarse a la prueba teórica prevista para el viernes, 30 de agosto.