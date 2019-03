“El Terre” culpable de asesinato

Lo hizo cuando la víctima no pudo defenderse en la noche del 27 de diciembre de 2017 y en la vivienda de los padres del acusado. El portavoz de un jurado compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres ha leído el veredicto en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se ha desarrollado la vista oral desde el pasado lunes.

El veredicto coincide con lo expuesto por el letrado de la acusación particular, quien alegó que el crimen se trató de un asesinato, y no de un homicidio, por que el apuñalado no pudo defenderse, fue agredido por sorpresa, de manera súbita y con la luz apagada.

El fiscal había reclamado un veredicto de culpabilidad por homicidio, mientas la defensa había pedido que el jurado tuviera en cuenta como circunstancias atenuantes que “El Terre” actuó en un estado de obcecación, de trastorno mental transitorio e influido por el consumo de marihuana y cocaína que el procesado dijo que estaba dejando cuando ocurrió el suceso.

Oído el veredicto, el fiscal del caso, que había pedido 15 años de prisión al calificar los hechos como un homicidio, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ha elevado la petición a 16 años y ha mantenido la responsabilidad civil en 90.000 euros para cada uno de los padres de la víctima, mientras que la acusación particular, que había solicitado 20 por delito de asesinato, ha mantenido su solicitud de pena e indemnización.

La defensa, que había pedido únicamente dos años y medio, sin embargo sigue insistiendo en que el veredicto es de homicidio, discrepa de la agravante de alevosía que sí entienden probada las acusaciones y considera que hay atenuantes derivadas de la situación de estrés de su patrocinado.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, durante una discusión que mantuvo con su esposa con la que se encontraba en trámites se separación. A su mujer le acompañaba José Manuel, encargado de la fábrica donde trabajaba ella. Según la versión de El Terre la discusión subió de tono cuando ambos pretendían llevarse al hijo del matrimonio. “Yo veía que me querían robar a mi hijo”, lamentó ante el tribunal. La breve discusión se prolongó no más tres minutos, un tiempo en el que José Manuel insistió en llevarse al hijo de ambos. “Tú no tienes que hablar, no tienes nada qué decidir sobre mi hijo”, sentenció a la víctima.

El Terre relata que en ese momento cogió algo que había a sus espaldas y se abalanzó sobre el joven a quien hirió sin pretenderlo. Durante su declaración ha asegurado: “Yo soy consciente de haberle golpeado con algo en el estómago, pero no de haberle acuchillado”. Continuó relatando que ya, desde un bar próximo a la vivienda donde se produjeron los hechos, reconoció ante la Policía que lo había hecho él, pero no sabía ni lo que había hecho.

El Terre, vocalista del grupo de música heavy Kain, se sienta en el banquillo toda esta semana y el Jurado Popular deberá decidir si es culpable de asesinato. Junto a la condena se solicita al el pago de una indemnización para cada uno de los progenitores del fallecido de 90.000 euros.