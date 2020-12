Terrazas a medio gas en Valladolid desafían el frente frío en plena reapertura

Valladolid enfrenta el fin de semana con un alivio de las restricciones en el sector de la hostelería, pero que apenas se ha notado en la calle. La posibilidad de que las terrazas de los bares y restaurantes puedan volver a la actividad ha coincidido con la entrada de un frente frío que no ha terminado de convencer ni al empresario ni al consumidor.

Mario regenta dos céntricas cafeterías en pleno corazón de la ciudad, Semilla Negra y Velvet. La primera sigue con la verja echada, pero la segunda mantuvo el servicio de café para llevar. De momento está solo atendiendo y hoy se ha animado a montar tres mesas cuando tiene más de una veintena en condiciones normales. “Daremos un servicio para quien se quiera sentar, pero, ¿quién se va a sentar?, estamos en Valladolid y viene una ola de frío”, se lamenta.

Los más valientes han vuelto a ocupar un lugar en las terrazas, pero no han faltado los complementos invernales, gorros, bufandas, guantes y camisetas térmicas. “Te quedas helada, no te puedes tomar un café a aquí y es que cuando empieza a helar, no se puede parar en Valladolid”.

La patronal de la hostelería en Valladolid calcula que un 70 por ciento de las terrazas ha aprovechado la reapertura para recuperar el servicio, pero lamentan en las condiciones en las que han de hacerlo, con la plantilla en ERTE casi al completo. Mario nos explica las dificultades añadidas que sus trabajadores en ERTE afrontan: “La mayoría no la ha cobrado, les dicen que va para largo. Están indignados porque les piden papeles y les insisten en que se va a retrasar”.

El sector de la hostelería es uno de los más afectados por las restricciones. Siguen sin poder atender en el interior de sus establecimientos después de casi un mes de cierre decretado por la pandemia y al menos permanecerán así otra semana más a la espera de que el índice acumulado de contagio descienda en Valladolid hasta los 400 casos por 100.000 habitantes.