La tercera ola del coronavirus llegará a los hospitales de Valladolid a mediados de enero

Los hospitales de Valladolid siguen soportando cifras muy elevadas de pacientes Covid y aún no ha llegado el incremento que se espera como consecuencia de las Navidades. A día de hoy el hospital Clínico Universitario tiene 39 pacientes en plata por coronavirus y 25 en la UVI. Por su parte el Hospital Río Hortega cuenta con 44 pacientes en planta y 21 ingresos en la UVI. Una situación similar a la que hemos vivido en los últimos meses y que parece va a continuar.

Según el coordinador del Covid en el hospital Clínico, Carlos Dueñas, la tercera ola llegará a nuestros hospitales a mediados de enero y están preparados para ello. “Los profesionales sanitarios seguirán dando el do de pecho” ha dicho Carlos, pero también necesitan que la cifra de 2 a 3 ingresos diarios se rebaje en algún momento. La estrategia de vacunación está sobre la mesa pero consideran que el ritmo de la misma es tan lento que hasta finales del año que viene no conseguiremos esa inmunidad de grupo que tanto anhelamos, por eso siguen pidiendo responsabilidad a todos los ciudadanos. Aún se desconoce mucha información sobre el virus que no entiende de edades ni sexos. Aunque siempre ha atacado con mayor virulencia a las personas mayores, lo ciento es que el perfil de los ingresados tanto en planta como en la UVI es muy variado.

Por eso hay que seguir cuidándose y sobre todo seguir las normas establecidas. La tendencia en el número de contagios es al alza y lo que preocupa es que el incremento que hemos visto estos últimos días corresponde a contagios en la última semana y aún falta por conocer lo peor.