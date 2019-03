Soraya Rodríguez dice adiós al PSOE

Una decisión difícil, pero muy meditada. Soraya Rodríguez, que llegó a ser la voz del PSOE en el Congreso de los Diputados, hoy da un portazo y pone fin a 37 años de militancia. Lo hace por coherencia con una discrepancia profunda con la dirección nacional y su posición ante el independentismo catalán. En declaraciones a COPE, Soraya Rodríguez ha dicho que no tiene mucho sentido seguir manteniendo esa posición dentro del partido, pero lo seguirá haciendo desde fuera y en defensa del orden constitucional. "Hay una discrapancia profunda en relacion a contemplar que los votos del independentismo catalán puedan sostener la gobernabilidad del ejecutivo español".

Con un poso de decepción ha lamentado que esta posición ha sido entendida como crítica personal y una agresión al PSOE. Su salida del PSOE coincide con voces crecientes que la acercan a Ciudadanos, una posibilidad que, de momento no entra a valorar. La ex Diputada por Valladolid lo ha hecho constar por escrito en una carta con la que causa baja en el PSOE. No tiene sentido continuar con un gobierno que se sostiene con un constante acoso al ordenamiento jurídico."Necesitamos un gobierno autónomo y necesitamos amplios consensos consitucionales porque el reto que tenemos enfrente es muy serio. Es una verdadera anomalia en un país avanzado, democrático y europeo, un gran país como es España, tener esta situación", lamenta.

Soraya, muy crítica con la figura del mediador en el diálogo abierto con Cataluña, pone fin a su vinculación política con el PSOE, pero no cierra la puerta a seguir defendiendo el orden constitucional desde fuera para no molestar, tal vez desde otro partido.