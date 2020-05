Sin irregularidades en las residencias fuera de lo”anormal” de la situación provocada por la crisis sanitaria

No ha habido en Castilla y León, según la Unidad Militar de Emergencias, residencias en un estado más complicado del provocado por la propia crisis sanitaria. No han encontrado nada, “fuera de lo anormal de esta situación”. “Situaciones complicadas en las residencias de mayores”, si bien en verdad que no se ha encontrado ninguna residencia en una situación más complicada de lo generado por la crisis sanitaria. Lo explica el Teniente Coronel de la UME, José Alberto Barja, quien añade que se puede decir “con tranquilidad” que al menos esta Unidad no encontró nada “fuera de lo anormal que ha sido la propia situación”

Desde el ejército confirman que lo ocurrido en las residencias consistió en que se superaron las capacidades del propio personal por la situación del contagio originado por la pandemia. “Una situación difícil” decía el Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército, José Rivas, que puede llegar a ocurrir cuando “no se tiene la capacidad para atender la reorganización, la desinfección y la atención sanitaria del personal”, por ser mayor el problema, añadía el General Rivas, que las capacidades para resolverlo. “Esa era la tónica general en las residencias”. También en la de La Beneficencia de Valladolid, a la que no aludieron expresamente. Allí también era mayor el problema que la capacidad para afrontarlo “además se complicaba la situación porque había cuidadores afectados y tuvieron que retirarse del cuidado de las personas mayores”, relataba el General Rivas, “la gran dificultad que ha planteado esta situación es el volumen de infecciones presentadas a la vez, sumado a la propia posibilidad de infección del personal cuidador”.

'Operación Balmis' en Castilla y León

Tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno el día 14 de marzo, las Fuerzas Armadas activaron la 'Operación Balmis' para contribuir a “preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo y calamidad, y garantizar la prestación de los servicios que permitieran la protección de personal, bienes y lugares”.

La Unidad Militar de Emergencias, y los efectivos del Ejército de Tierra sumaron casi 1.800 actuaciones de desinfección en Castillay León. La UME realizó 1.079 acciones de desinfección en las nueve provincias desde el 16 de marzo. El Ejército desarrolló 709 desinfecciones y 780 misiones de patrulla en 155 poblaciones y principales carreteras, con 3.555 efectivos.