El sector audiovisual y del espectáculo lamenta el cierre de espacios culturales y pide ayudas directas

La Asociación de Técnicos Audiovisuales y del Espectáculo de Castilla y León (ATAECyL) considera que esta medida, vuelve a poner en el punto de mira al sector que “más riguroso” está siendo con las medidas de prevención de contagio de Coronavirus y no responde a criterios científicos, dado que no se ha registrado ningún contagio en los eventos culturales realizados en la Comunidad, como son conciertos, obras de teatro y danza, etc.

Entienden que las medidas para atajar los contagios “son necesarias”, pero cerrar una actividad económica y cultural como la suya, creen que no va a ayudar a esta finalidad. Sin embargo, va a suponer un nuevo “varapalo” al sector, que se ha dejado bastante “desprotegido” desde la mayoría de instituciones, y cuando la situación finalmente mejore, podríamos encontrarnos con una auténtico “desierto cultural” en nuestra Comunidad, sin técnicos, sin artistas, sin compañías locales. En definitiva, sin sector en la Comunidad de Castilla y León.

Por ello, solicitan que en lugar de cerrar los espacios la Junta y el resto de instituciones que han optado por cerrar, exploren otras alternativas como “mantener los eventos programados para estos días con los aforos ya reducidos hasta el momento; emitir vía streaming dichos eventos en riguroso directo; plantear acciones de mantenimiento en los espacios culturales dependientes como auditorios, teatros, centros culturales… de las citadas instituciones”.

ATAECyL quiere recordar que en estos momentos en los que lo fácil es cerrar hay que ser valientes y explorar alternativas seguras, que permitan mantener el modo de vida de miles de castellanos y leoneses, y que les permite pagar las facturas de su día a día. “Si por alguna razón la única alternativa que se ve en el horizonte es el cierre, se ha de poner sobre la mesa un plan de apoyo económico al sector, para que esta subsistencia de las familias de sus trabajadores sea un hecho”. Esperan también que se cumpla con la Ley de Concursos Públicos en lo que toca a las subcontratas, donde se señala que, cuando una empresa no pueda prestar el servicio reflejado en un determinado pliego por causas ajenas a la misma, la institución responsable indemnizará a dicha empresa por el valor de las nóminas de sus trabajadores y el alquiler de los equipos y espacios que ésta tenga contratados y alquilados para prestar el mismo.

La Asociación recuerda que está dispuesta “a hablar, asesorar y establecer un diálogo fluido” con otras entidades del sector, así como con los diferentes poderes públicos de la Comunidad.

Ayudas directas

Desde ATAECyL solicitan un Plan de Ayudas Integral, “verificable, cuantificable y que atienda a la realidad” del tejido empresarial, autónomos, compañías y trabajadores por cuenta ajena del sector cultural a nivel de Comunidad, diputaciones y ayuntamientos, ya que a día de hoy, “o no ha habido ayudas o los requisitos para las mismas eran tan generales que vetaban de facto a los trabajadores del sector cultural, dada la temporalidad, estacionalidad y variedad de tipos, empleos y tareas a realizar en el sector Cultural y del espectáculo en vivo de nuestra Comunidad Autónoma”, lamentan.