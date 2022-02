Sánchez y Casado se miden para el 23F con la reforma laboral como telón de fondo

La ajustada y polémica votación en el Congreso de la reforma laboral ha servido este domingo de ariete electoral al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y al líder del PP, Pablo Casado, quienes han medido las fuerzas de sus partidos con respectivas acusaciones sobre transfuguismo y la comparación de España con una dictadura.



La semana decisiva de la campaña, a siete días de las elecciones de Castilla y León el próximo 13 de febrero (13-F), con las candidaturas ya pendientes de la encuesta que mañana publicará el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre Castilla y León, arranca con la base de un domingo que ha dejado emociones fuertes en los principales mítines convocados, con el presidente Sánchez en León junto al expresidente Zapatero y el candidato Luis Tudanca, y con Casado arropando al popular Alfonso Fernández Mañueco en Palencia, mientras que el tercer líder nacional que ha pasado por la Comunidad, Santiago Abascal (Vox), ha intervenido desde Salamanca.



El presidente del Gobierno ha expresado que, tras lo ocurrido en la votación de la reforma laboral, se ha visto "el verdadero rostro de una derecha que blanquea el transfuguismo, que deslegitima un voto democrático en el Parlamento y, lo más grave, que vota en contra de un acuerdo bueno".



En el acto más multitudinario de lo que va de campaña del PSOE, ante unos 1.200 simpatizantes, Sánchez ha señalado que España "no se merece esta oposición", ni esta "derecha negacionista", que se opuso a la revalorización de las pensiones con la referencia del IPC, a las leyes de la eutanasia y la de la Formación Profesional y "ya anuncian que votarán en contra de la ley de vivienda antes de leerla".



Sánchez ha destacado que la reforma laboral es un "canto al crecimiento y al acuerdo", que consolidará la creación de empleo y el crecimiento económico.



Desde Palencia, ante unas cuatrocientas personas reunidas en el polideportivo Campos Góticos, Casado ha comparado lo ocurrido en la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados de España con lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y Cuba, en un "atropello democrático" que llevará "hasta el final ante el Tribunal Constitucional": "Esto no ha pasado en Caracas, Managua o La Habana", ha apuntado.



Casado ha hablado de la "degeneración" y "depravación institucional" que observa en el proceder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que accedió a ese cargo: "Es el rey Midas de la degeneración".



Ha comenzado por decir que "lo de menos es la reforma laboral", ya que ha dado por hecho que "la habrían traído el mes que viene" y que la tenían "pactada con el PNV, con la única condición de que ocultaran el pacto", a la vez que ha defendido el no de su partido a su contenido por el rechazo de Asaja, Anfac y las pymes.



De hecho, ha asegurado que la pérdida de la votación era "un tema asumido", aunque ha afirmado que lo ocurrido representa un "punto de inflexión" en la legislatura: "Lo que jamás pensábamos era que fueran capaces de retorcer la soberanía nacional y hacer trampas en el Parlamento para sacar la convalidación" de la reforma laboral.



En su opinión, "es la primera vez que pasa en nuestra historia y es gravísimo" y ha enumerado hasta tres consecuencias de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados.



MAÑUECO Y TUDANCA, TAMBIÉN CON REPROCHES



En los mismos mítines, el popular Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Luis Tudanca han replicado los reproches de sus líderes nacionales, aunque han variado los temas que les enfrentan y también los destinatarios, con el primero incidiendo en la confrontación con Sánchez y el segundo con críticas por la corrupción, a las que se ha sumado también hoy el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, arropado este domingo por el exvicepresidente Pablo Iglesias.



Mañueco ha reiterado que no quiere para Castilla y León la forma de hacer política de Sánchez y ha insistido en el mensaje de la experiencia de los últimos 35 años como aval para seguir manteniendo el gobierno y la "sintonía" de su partido con la Comunidad.



Ha defendido "la eficacia y seriedad" de los gobiernos del PP en Castilla y León durante las últimas décadas y ha afirmado que si el PP sigue gobernando en Castilla y León es porque cumple con los compromisos que adquiere y porque lo están haciendo "bien".



Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha cargado contra el PP y el 'Caso primarias', en el que un juzgado de Salamanca investiga la posible comisión de un delito de financiación ilegal del partido, y ha recordado que "la sombra de la corrupción del PP es alargada".



Tudanca se ha referido así a la petición de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas para que analice las donaciones supuestamente ilegales recibidas por el PP de Salamanca en el proceso de primarias de 2017, en el que el actual candidato, Alfonso Fernández Mañueco, resultó elegido líder del PP de Castilla y León.



"Sus urgencias, su terror a la corrupción provocaron la convocatoria anticipada de elecciones, pero nadie puede correr tanto como su propia sombra", ha añadido Tudanca, que ha situado como primer objetivo del cambio en Castilla y León "recuperar la decencia".



En esta misma línea, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado cómo el "PP ha hecho de la corrupción una forma de gobierno, tejiendo durante décadas sus redes clientelares", a la vez que ha apuntado que hablar del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, es "hablar de corrupción".



LA VUELTA DE IGEA



Tras siete días confinado por la covid, Francisco Igea, de Cs, ha escenificado en un vídeo la salida desde su domicilio, para participar en un acto en León, donde ha asegurado que el resultado de las elecciones autonómicas del 13 de febrero propiciará que su formación tenga grupo parlamentario propio, y ha vaticinado que "estará en el gobierno para seguir cambiando las cosas".



Lo ha dicho en el acto 'Un futuro de Oportunidades en Castilla y León', en el que el candidato ha afirmado que lo que los ciudadanos se juegan en las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero es "seguir transformando la Comunidad para que sea diferente o volver atrás y que nada cambie".



VOX NO ACEPTARÁ "CHANTAJES" DEL PP



Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que su partido "no aceptará el chantaje" de planteamientos para negociar un Gobierno en Castilla y León bajo la premisa del "o nosotros o la izquierda".



En un mitin celebrado a las puertas del Convento de San Esteban, desde donde ha defendido la historia de España a través de las figuras de Miguel de Unamuno o Francisco de Vitoria y su derecho de gentes, Abascal ha vuelto a recordar al PP que está dispuesto a "negociar" el Gobierno de Castilla y León pero "no gratis".



Por ello, aunque ha reconocido que es complicado ganar las elecciones castellanas y leonesas, ha explicado que Vox está "dispuesto al diálogo y a negociar", pero no están dispuestos "a negociar a ningún trágala ni a ofrecer votos gratis para hacer políticas socialistas".