La saga solidaria 'Carolina purpurina' presenta su tercer libro y prepara su salto a Hispanoamérica desde Valladolid

Nueva entrega de Carolina Purpurina, un libro solidario que recauda fondos en la lucha contra la leucodistrofia y las enfermedades raras.

La saga literaria solidaria Carolina purpurina ha presentado su tercera entrega, 'Brillantes aventuras y misterios'. Sus autoras, la joven Isabel Plantinet y su madre, Laura Rivera, continúan utilizando el arte literario para luchar por la investigación contra la leucodistrofia y las enfermedades raras. La obra, que narra las peripecias de la hermana de Isabel, destina todos sus beneficios a esta causa.

El origen de los libros se remonta a la pandemia de 2020, cuando Isabel, que aprendía a leer y escribir, comenzó a crear historias. Su talento la llevó a ganar un concurso en Valladolid, lo que sembró la semilla para publicar el primer libro. En él, narra el día a día de su hermana Carolina “siempre mirando el lado positivo”, explica la joven autora.

Un misterio en el corazón de Valladolid

Esta nueva entrega está ambientada principalmente en Valladolid, ciudad a la que la familia se ha mudado recientemente desde Madrid. La trama gira en torno a un misterio en la Casa de la India, un lugar que siempre fascinó a Laura Rivera, madre de Isabel y de Carolina. Para construir la historia, madre e hija se documentaron sobre la antigua familia Aragón, que habitó la casa hace un siglo, y contactaron con sus descendientes para dar vida a los personajes.

La enfermedad no es protagonista, está en un segundo plano, Carolina va en silla de ruedas, como podía ir en un patinete" Laura Rivera Madre de Carolina

Según explica Laura Rivera, la clave del éxito de la saga es que “la enfermedad no es protagonista, está en un segundo plano, Carolina va en silla de ruedas, como podía ir en un patinete”. Este enfoque ha permitido que los libros lleguen a niños con y sin discapacidad en todo el mundo, convirtiéndose en una historia de aventuras y misterio para todos los públicos.

Próximo destino: Hispanoamérica

El éxito de ‘Carolina purpurina’ no se detiene. Este otoño, las autoras han sido invitadas a la Feria del Libro de Monterrey, en México, y planean recorrer colegios por todo el país. Esta experiencia podría dar lugar a una cuarta entrega, como sugiere Isabel: “Carolina purpurina, brillantes aventuras en América”.

Cuando tienes menos tiempo, te sabes organizar mejor" Isabel Autora del libro y hermana de Carolina

Para Isabel, esta aventura literaria le ha enseñado a organizarse mejor. “Cuando tienes menos tiempo, te sabes organizar mejor”, afirma. La familia ha hecho un gran esfuerzo logístico, incluyendo una mudanza a Valladolid para tener el apoyo de su familia durante las giras. El objetivo, según su madre, es claro: “traer un tratamiento para la enfermedad de Carolina y para tantos otros niños con enfermedades raras”.

Danimantis Fotografía Isabel y Carolina con uno de los libros de aventura de Carolina Purpurina

Toda persona que compre el libro colaborará con la causa. La presentación oficial del tercer libro tendrá lugar el 9 de mayo a las 11:30 horas en la Casa de la India de Valladolid. Los libros están disponibles en Amazon y en varias librerías de la ciudad como Oletum, Margen, El sueño de Pepa y Campus.