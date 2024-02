Rut Carpintero “empecé con una faringitis y de repente me han amputado las 4 extremidades”

En Valladolid hay más de 22.400 dependientes que reciben algún tipo de prestación. De todos ellos, casi el 29 por ciento son grandes dependientes que no tienen autonomía propia y requieren de un apoyo continuado y permanente en su día a día. Es el caso de Ruth Carpintero. Esta joven profesora y madre de dos niñas de tres y cinco años vive desde abril de 2023 con un 96% de discapacidad reconocida. Todo empezó con un faringitis que fue complicándose hasta provocar la amputación de brazos y de piernas. Durante su estancia en los hospitales agradeció todo el cuidado y la labor de los grandes profesionales sanitarios que la salvaron la vida, pero la situación cambió cuando le dieron el alta. Ahí comenzó un nuevo camino en el que como nos ha explicado Rut en Herrera en COPE Castilla y León “sintió el abandono del sistema”. Y es que no ha encontrado ningún fisioterapeuta ni terapeuta ocupacional que tenga la especialidad en amputaciones y la enseñe a utilizar sus nuevas extremidades.

Por eso ha puesto en marcha una recogida de firmas para que en Castilla y León disponga de estos servicios de rehabilitación especializado. En 10 días ya ha conseguido 30 mil firmas. El objetivo es ayudar “para que ninguna persona sufra y pase por estos baches en el camino. Uno no sabe que existe todos estos problemas hasta que lo vives, yo estaba bien de salud, empecé con una faringitis y de repente me han amputado las 4 extremidades”.

RUT ES GRAN DEPEDIENTE. SU MARIDO ES SU CUIDADOR

La realidad de Rut es que no puede hacer nada por ella misma, depende de alguien completamente. Pero cuenta con el apoyo de Daniel. Es su marido, pero también su cuidador. “Lo llevo con la ilusión de hacer algo por la persona que quieres. Y tenemos el proyecto más importante que son nuestras hijas que en los momentos más bajos te dan energía para seguir hacia adelante”. Daniel nos ha contado que “están aprendiendo a disfrutar de las cosas buenas de cada día y lo estamos encontrando sin hacer grandes esfuerzos”. Además cuentan con el apoyo y la ayuda de su familia y amigos que nos les han dejado en ningún momento.

Su día a día no es sencillo, pero se han sabido adaptar, pedir ayuda y seguir adelante. El proceso no es sencillo a nivel físico “ todo duele”, a nivel emocional es duro pero “intento estar bien porque así mi pareja estará mejor y mis hijas estarán mejor y el motor de mi vida son ellos. he sobrevivido, ahora tengo una segunda oportunidad y quiero aprovecharla”. Pero también hay un componente económico que no es fácil de asumir. Han tenido que adelantar 100.000 euros por las cuatro prótesis y 600 euros al mes para desplazarse a Madrid y recibir allí el tratamiento que necesita.

CREANDO COMUNIDAD EN REDES SOCIALES

Ruth Carpintero Mediavilla tiene un perfil en instagram donde relata cómo es ser dependiente, quiere visibilizar su realidad y ayudar a miles de personas que están pasando por lo mismo. “ Yo era bastante reacia a las redes sociales y a raíz de esto tenía la necesidad de contarlo y visibilizar lo que supone una situación como esta. Tengo doce mil seguidores y estoy muy contenta porque hemos creado una comunidad las personas que hemos sufrido amputaciones y somos una ayuda los unos para los otros”.