La ronda más animada de un voluntario de Protección Civil en la provincia de Valladolid

Ver lucir los rotativos u oír sonar las sirenas de Protección Civil se ha convertido en el anhelo de muchos vecinos de Aldeamayor de San Martín, que aguardan en sus casas confiando en que Miguel Ángel haga parada en su calle esa tarde durante la ronda.

Este voluntario, agente de la Guardia Civil retirado, propuso hace días a sus vecinos poner "unas cancioncillas" desde su vehículo para que los hijos de todos ellos tuvieran un entretenimiento distinto al llegar la tarde.

"Empecé a hacerlo en mi casa", ha relatado Miguel Ángel a su paso por Herrera en COPE Valladolid. Pero al tratarse de un pueblo no tardó en correrse "rápido" la voz. Megáfono en mano pasó de una calle a otra. Entonces, empezaron a preguntarle "por qué no vienes a mi casa". Y así hasta que se ha visto "obligado" a prolongar su espectáculo de animación de lunes a domingo, desde las siete de la tarde hasta pasadas las ocho.

Tal es la expectación generada que "hay mucha gente" que le espera en el balcón. Incluso, quien "me ve pasar con el coche, ven que no voy a su calle, y comienzan a gritarme: ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel!". "Te da apuro", reconoce, "y ya entras en la calle". No le faltan tampoco las invitaciones de amistad a través de Facebook preguntándole si es "el chico del megáfono", como ya se le conoce por la zona, y pidiéndole que acuda a amenizar alguna celebración de cumpleaños.

El repertorio es variado. Desde 'La Yenka' hasta 'El Rey'. Esta última ranchera se la sabía "de oídas", por lo que requirió de horas de ensayo. Una práctica que ha adoptado ya cada mañana mientras elige canciones para su actuación diaria.

Antes que nada, voluntario

Miguel Ángel, que se ha reconvertido en animador infantil dadas las circunstancias de confinamiento a las que obliga el COVID-19, presta su ayuda en el pueblo para "cubrir" esas "cosas básicas" del día a día. Lo mismo sacar una sonrisa a los más pequeños, que garantizar el reparto de comida a la gente que no puede salir de sus casas o de las mascarillas que los vecinos donan.

Y es que la Guardia Civil "vienen cuando pueden". Y para las tareas de desinfección, en las que también se afana, "dependen" de los Bomberos de la Diputación provincial. Y "no te pueden venir a diario".