Ronaldo: "Nuestro deseo es acabar la competición"

Ronaldo Nazario, presidente y propietario del Real Valladolid, ha repasado la actualidad social y deportiva a través de los medios del club, que a primera hora de la tarde publicaba un vídeo de 'O Fenómeno' desde su domicilio. En él, el brasileño pedía "paciencia y responsablidad por parte de todos. Solo unidos podremos ser capaces de derrtotar a este adversario".

Asegura que la decisión del Gobierno de España de cesar toda actividad no esencial "va a retrasar mucho el inicio de las obras de la nueva ciudad deportiva en las parcelas del Pinar de Jalón que teníamos previsto poner en marcha en el mes de abril. Intentaremos compensar la demora adelantando los trámites burocráticos de intercambio de documentación con el Ayuntamiento".

La voluntad del Real Valladolid es disputar las jornadas que faltan para finaizar la competición pero afirma que "por delante deben estar las garantías de salud para nuestros deportistas, trabajadores y aficionados. Estamos buscando soluciones. cada día estamos en contacto por videoconferencia con LaLiga, Federación y Asociación de Futbolistas (AFE). Todos aportamos nuestro punto de vista, pero somos conscientes de que la última palabra la tienen las autoridades. Nosotros queremos que la competición finalice, y así poder decir que si seguimos en Primera será porque nos lo hemos ganado"

Viabilidad económica ante la situación

Ronaldo no elude su responsabilidad. "Soy consciente de la situación que estamos atravesando y de lo difícil que es ahora mismo garantizar la sostenibilidad económica del Real valladolid, pero trabajamos cada minuto para sacarlo adelante. No sabemos si se va a jugar más o no esta temporada, pero seguro que acabamos encontrando una solución. estamos hablando constantemente con todos nuestros trabajadores, y están entendiendo perfectamente la situación". Además, hizo hincapié en la aplaudida decisión por parte de la Sociedad de rechazar la posibilidad de realizar los test de diagnóstico del COVID-19 que puso a su disposición LaLiga: "lo más lógico era ponerlos a disposición de quienes más lo pudieran necesitar. Ahora lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa para ganar el partido".