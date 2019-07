De la Riva: “Parece que los dirigentes del PP tienen como objetivo que Puente siga al frente del Ayuntamiento"

El ofrecimiento del Partido Popular de la mano de José Antonio de Santiago Juárez, durante el último pleno, al alcalde socialista sigue dando que hablar. “El alcalde de Valladolid y el gobierno socialista para tener un gobierno estable no necesita a Valladolid Toma la Palabra, el grupo popular le daríamos estabilidad a ese gobierno”. Tales declaraciones manifestadas en la jornada de ayer han provocado la respuesta de Javier León de la Riva, ex alcalde de la ciudad, a los micrófonos de COPE Valladolid. “Yo no sé si se conforman con tener la representación más exigua que ha tenido nunca el PP en el Ayuntamiento de Valladolid, pero bueno cada uno tienes unos objetivos y unos fines. El que yo tenía, cuando encabezaba las listas, era ganar las elecciones y gobernar la ciudad. Ahora parece que las que tienen los actuales responsables del PP es que siga Puente al frente del Ayuntamiento”.

León de la Riva no ha cesado en sus críticas al PP al asegurar que" hemos visto a los populares garantizar la continuidad de Óscar Puente al frente de la alcaldía" con todo lo que se hizo durante la campaña.

Sobre la política nacional, de la Riva habla de una “mejoría” en unas posibles elecciones para el PSOE, una “sangría” por parte de Ciudadanos por los retornos a PP y PSOE de parte de sus votantes y una vuelta también de los elecotres de VOX a la formación azul. Todo un “espectáculo electoral” para el ex alcalde.